"Veliki Džordž" bio je olimpijski šampion 1968. godine, dva puta šampion svijeta u teškoj kategoriji, a do titula je stigao sa razmakom od 21 godine. Takođe bio je najstariji šampion u istoriji sa 45 godina.

Izvor: JOHN GURZINSKI / AFP / Profimedia

Jedan od najvećih boksera u istoriji, olimpijski šampion i dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji, legenda od danas više nije sa nama…

Dordž Forman, ikona ovog sporta, preminuo je u 76. godini.

“Naša srca su slomljena. Sa velikom tugom objavljujemo da je preminuo naš voljeni Džordž Foreman stariji. Otišao je mirno, okružen svojim najbližima. Humanitarac, olimpijac i dvostruki svjetski šampion u teškoj kategoriji, bio je veoma poštovan. Poznat kao dobar, disciplinovan i odlučan čovjek. Čuvao je svoje nasljeđe i neumorno se borio da sačuva svoje ime i porodicu”, objavila je Formanova porodica na Instagramu, ne navodeći uzrok smrti velikana.

Forman je rođen u Teksasu 1949. godine i morao je naporno da radi kako bi se uzdigao iz okruženja u kojem su vladali siromaštvo i rasizam. Proslavio se osvajanjem zlatne olimpijske medalje 1968. Olimp je dosegao nakon samo 25 mečeva, a njegovo slavlje senzacionalnog zlata u Meksiko Sitiju sa američkom zastavom jedna je od scena koje su obilježile istoriju Olimpijskih igara.

Godinu kasnije, Forman je prešao u profesionalce i 1973. još jednom došao do vrha kao autsajder. Pobjedom nad favoritom Džoom Frejzerom na Jamajci, prvi put je postao svjetski prvak u teškoj kategoriji. Titulu je odbranio protiv Hosea Romana i Kena Nortona, prije nego što se borio protiv Muhameda Alija u legendarnoj borbi vijeka, poznatoj kao “Rumble in the Jungle” u Kinšasi, u Kongu.

Tada se očekivalo da Forman skine legendu sa trona. Njegova silovitost i taktika sabijanja protivnika na konopce, po čemu je bio poznat i nepobjediv, djelovali su kao ključni faktor protiv Alija. Međutim, Ali je prihvatio taj pristup. Prepustio je inicijativu Foremanu i dok ga je ovaj gurao u konopce i udarao, Ali je štitio lice i čekao da se suparnik umori. Dok ga je Forman udarao, Ali ga je provocirao riječima: “Razočaravaš me. Je li to najjače što možeš?”

Forman se iscrpio, a Ali je to iskoristio i desnicom ga oborio na pod. Tako je pobijedio u borbi vijeka i prekinuo Formanovu dominaciju. On je isprva odbijao da prizna poraz, ali je s vremenom promijenio stav i postao prijatelj s Alijem.

Nezaboravan je i Formanov povratak na vrh 1994. godine, kada je pobjedom nad Majklom Murerom osvojio pojas svjetskog prvaka u teškoj kategoriji sa 45 godina. Time je postao najstariji šampion u istoriji.