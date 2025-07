Patrik Muratoglu žestoko kritikovao nekadašnjeg trenera Novaka Đokovića Gorana Ivaniševića.

Izvor: Printscreen/YouTube/Tennis Majors/Adrian DENNIS / AFP / Profimedia

Poznati teniski stručnjak Patrik Muratoglu žestoko je kritikovao hrvatskog trenera Gorana Ivaniševića zbog načina na koji je govorio o svom "pulenu" Stefanosu Cicipasu. Nekadašnji član stručnog štaba Novaka Đokovića je bez imalo ustručavanja govorio o lošoj formi Grka sa kojim je nedavno dogovorio saradnju.

Ipak, naišao je na osudu u teniskoj javnosti. "Čuo sam oštre riječi Gorana Ivaniševića o Stefanosu i moram reći da taj nivo kritike nije treniranje, posebno kada ste tek počeli da radite sa igračem", rekao je Muratoglu.

Francuz koji važi za jednog od najboljih teniskih stručnjaka na svom Instagramu je objavio svoje mišljenje o ovakvom pristupu. Dok je trenirao neka od najvećih svjetskih imena, izgradio je potpuno drugačiji odnos trener-igrač.

"Uloga trenera je da gradi, podržava i vodi, a ne da ruši. Poštovanje i povjerenje uvijek treba da budu na prvom mjestu", poručio je Patrik na društvenim mrežama.

Šta je rekao Goran Ivanišević?

Nakon što je nekada treći teniser svijeta ispao u prvom kolu Vimbldona, Ivanišević je bio potpuno razočaran njegovim pristupom i fizičkom spremom. Saradnju su otpočeli neposredno pred londonski slem, te Hrvat nije mogao da ostvari veći uticaj na njegovu igru.

"On želi, ali ne radi ništa. Sve 'hoću, hoću', ali ne vidim ja taj pomak. Hoće li to uspijeti, mora da riješi ta leđa. Šokirao sam se, nikada nisam vidio nespremnijeg igrača u životu. Ja sa ovim koljenom sam spremniji troduplo od njega. Ne znam šta je on radio godinu, ali ovo je baš loše", rekao je Hrvat koji je najveću uspijeh ostvario upravo na Vimbldonu.

Koja je trenirao Patrik Muratoglu?

Serena Vilijams je definitivno najveće ime, pošto su sarađivali čitavu deceniju. Od ženskih teniserki tu su Naomi Osaka i Simona Halep, dok je u muškoj konkurenciji vodio brigu o karijeri Grigora Dimitrova, Holgera Runea, Žeremi Šardija i pomenutog Stefanosa Cicipasa. Muratoglu ima svoju tenisku akademiju i često komentariše mečeve ne velikim teniskim turnirima.