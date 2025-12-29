Frizerka u trenutku napada bila na radnom mjestu, ali kaže da nije čula apsolutno ništa što bi ukazalo da se dogodio zločin.

Nakon brutalnog napada na stariju ženu na Novom Beogradu, komšije i radnici iz okolnih lokala i dalje pokušavaju da shvate kako se ovakav zločin dogodio usred bijela dana. Posebno je potresna činjenica da se napad dogodio gotovo neprimjetno, bez vike, što potvrđuju i svjedoci iz neposredne blizine.

Frizerka iz frizersko-kozmetičkog salona koji se nalazi tačno preko puta zgrade u kojoj je baka izbodena pred unukom, kaže da je u trenutku napada bila na radnom mjestu, ali da nije čula apsolutno ništa što bi ukazalo da se dogodio zločin.

"Radila sam cijeli dan, imala sam mušterije u salonu i ništa nisam čula. Nije bilo vike, nije bilo zapomaganja koje bi se čulo do nas. Tek kasnije, kada sam vidjela policiju, marice i rotacije, shvatila sam da se nešto strašno desilo", priča frizerka i dodaje da je bila u potpunom šoku kada je saznala šta se dogodilo. Tek kada su se ispred zgrade pojavili policajci i Hitna pomoć, postalo joj je jasno da je izbodena žena.

"Ovo je prometan kraj, stalno prolaze ljudi, automobili, djeca. Ne mogu da vjerujem da se tako nešto desilo, a da niko ništa nije primijetio u tom trenutku", navodi ona.

Sličan osjećaj straha i nevjerice dijeli i žena iz jedne od okolnih zgrada, koja kaže da joj djeluje da je napadač smišljeno napao ovu ženu.

"Meni je ovdje sve čudno. Ko bi normalan usred bijela dana, pred zgradom punom ljudi, kada je mogao svako da naidje, napao ženu i još je izbo zbog torbe? To nije slučajno. Taj je morao da je prati, da osmisli sve ovo", kaže ona.

Prema njenim riječima, način na koji je napadač postupio ukazuje na to da je imao jasnu namjeru i da je znao šta radi.

"Ko bi tek tako uzeo torbu? Kao da je znao da tu ima nešto. Kao da ju je posmatrao. Niko ne ide sa nožem da bi oteo torbu ako nije unaprijed smislio šta će da uradi", dodaje zabrinuta komšinica.

Stanari okolnih zgrada ističu da se od napada osjećaju nesigurno i da su počeli da obraćaju pažnju na svaku nepoznatu osobu koja se zadržava u kraju.