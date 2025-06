Goran Ivanišević i njegova bivša supruga Tatjana Dragović pojavili su se na sudu zbog tužbe od 2,4 miliona eura. To je svota koju bivši hrvatski teniser traži od svoje nekadašnje supruge.

Izvor: Chryslene Caillaud / Panoramic / Panoramic / Profimedia

Goran Ivanišević podnio je tužbu protiv bivše supruge Tatjane Dragović i od nje traži 2,4 miliona eura. Održano je i ročište u Opšitnskom građanskom sudu u Zagrebu i tamo su se njih dvoje susreli. Goran je došao u pratnji svog advokata Mata Jeličića i konstantno se smijao, dok je Tatjana bila okružena advokatima Ivom Farčićem i Sanjom Antuković, prenosi portal "Indeks".

On je pokrenuo tužbu protiv nje prije oko dvije i po godine i tvrdi da je Tatjani, sa kojom ima dvoje djece, pozajmio preko 2,9 miliona eura u periodu od šest godina (od 2015. do 2021. godine) i sada to potražuje na sudu. Ročišta su krenula i za sada nema više informacija u vezi sa tim predmetom.

Njih dvoje vjenčali su se u maju 2009. godine u Americi, u San Pedru, razveli su se 2013. godine, a Goran je sada u braku sa radio voditeljkom Nives Ivanišević. Što se profesionalne karijere tiče, Ivanišević je nekada bio trener Novaka Đokovića, a sada je počeo saradnju sa Stefanosom Cicipasom. Doveo ga je u Zagreb i počeli su sa treninzima.

Tužio ćerku, tražio da ne plaća alimentaciju

Pojavile su se informacije da je Ivanišević 2023. godine tužio Tatjanu i ćerku Amber i tražio polovinu stana koju je ona poklonila ćerki i takođe je tražio da više ne plaća alimentaciju za ćerke. Zbog svih tih pisanja reagovao je tada i Goran.

"Ovako... Onog trenutka kada sam se usudio da potražim novac koji sam zaradio prije i tokom braka, koji je T. D. (bivša supruga Tatjana Dragović, prim. aut.) prisvojila mimo svih zakona i ugovora, postao sam porodični nasilnik i miljenik sudova. Sada samo još čekam tužbu koja bi trebalo da je dotična T. D. osvojila Vimbldon i dvije olimpijske medalje, a možda i osvojila još neki grend slem, ali to još sud treba da utvrdi. Za sve upite i ostalo, molim da se javite mojim advokatima gospodinu Mandiću i gospodinu Staniću koji se bave ovim slučajem već dugo vremena. Uz dužno poštovanje, Goran", napisao je Ivanišević.