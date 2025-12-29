Savjet je razmatrao i tri pritužbe državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava koje se tiču ugrožavanja njihove samostalnosti.

Tužilački savjet je na današnjoj sjednici donio Odluku o dodatku na osnovnu zaradu za obavljanje poslova na određenim radnim mjestima u Državnom tužilaštvu, kojom se predviđa uvećanje zarade do 30 odsto za državne službenike i namještenike raspoređene u zvanja iz člana 9 Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.

“Razmatrano je ukupno 10 pritužbi koje se odnose na rad državnih tužilaca i rukovodilaca državnih tužilaštava u pogledu zakonitosti rada. Tužilački savjet je u šest slučajeva dao mišljenje da su pritužbe neosnovane, dok je za dvije konstatovano da je Savjet već ranije dao mišljenje. U jednom slučaju ocijenjeno je da pritužbu treba ustupiti nadležnom državnom tužilaštvu, dok je za jednu pritužbu utvrđeno da se ne odnosi na pitanje zakonitosti rada”, navodi se u saopštenju Tužilačkog savjeta.

Nakon razmatranja, dodaje se u saopštenju, Tužilački savjet je dao mišljenje da su sve tri pritužbe osnovane.

“Na sjednici je donijeta odluka da specijalnoj tužiteljki Nataši Bošković prestane funkcija specijalne tužiteljke u Specijalnom državnom tužilaštvu, usljed podnesene ostavke”, zaključuje se u saopštenju, javlja CdM.