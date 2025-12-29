Ivi Štrljić upućene prijetnje: Glumica prošla kroz pakao, sve prijavljeno policiji

Iva je prošla kroz pakao, a sada je otvoreno progovorila o svemu.

Izvor: Printscreen/KurirTV

Glumica Iva Štrljić više puta je otvoreno govorila o razlozima zbog kojih se nije ostvarila u ulozi majke, iskreno je progovorila i o svom životnom izboru i istakla da smatra kako je usvajanje djece jedan od najplemenitijih činova, naglašavajući da takva odluka mnogo govori o osobi koja je donese i o njenoj širini i empatiji.

Pored toga, glumica se osvrnula i na neprijatna iskustva koja je imala na ulici zbog svoje političke angažovanosti, priznajući da je bila izložena različitim reakcijama ljudi.

"Nikad nisam to tako posmatrala, niti mislim da je normalno da se poredim sa svojim roditeljima. Oni su zaslužni za moje vaspitanje, ono šta sam postala, ali sam gledala i krčila svoj put. Takođe, kolege sa moje klase koje me znaju, takođe znaju da se nikada nisam takmičila. Postala sam zahvaljujući mojim roditeljima autentična i svoja, ni na koji način se nisam poredila. Imate danas generacije mlađe koji ne znaju ko je recimo moj tata, ali znaju ko sam ja i to je takođe normalno. Šta drugi očekuju od mene, to me nikada nije ni zanimalo iskrena da budem", rekla je Iva, pa je nastavila:

"Kad su u pitanju prijetnje, dešavalo se da mi svašta dobacuju na ulici, raznih prijetnji je bilo. Naravno da sam sve prijavila policiji, samo ja nisam poput nekih poznatih ličnosti da sjedim po emisijama i da u intervjuima od toga pravim famu. Ozbiljne stvari su mi ljudi slali, nikad se nisam plašila, ja sve što radim radim transparentno i pošteno. Ko su sa druge strane, ti ljudi koji će da kažu ko čime treba da se bavi? Da glumica samo treba da glumica, da pjevačica treba samo da pjeva? Svako neka se bavi čime god hoće i za šta ima smisla. Od takvih stvari koje su mi se desile nisam pravila famu, već sam rješavala sve na miran način i mislim da je tako najbolje, dok bi neko napravio čitav skandal", rekla je Iva za domaće medije.