Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju formiralo je predmet u vezi požara na vozilu "Mercedes" u mjestu Rakonje, koji se desio sinoć oko 18.10 časova, na vozilu Zejaka Božovića.

“Uviđaj je obavio dežurni tužilac uz prisustvo vještaka iz oblasti zaštite od požara, po prethodnoj donijetim naredbama, kao i ovlašćenih policijskih službenika, kojom prilikom su izuzeti tragovi sa lica koji će biti predmet vještačenja. Nakon dostavljenog nalaza i drugih prikupljenih dokaza, biće poznat uzrok nastanka požara,” kazali su iz ODT-a, kako javljaju Vijesti.