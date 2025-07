Novak Đoković nema problem da nekome prizna da je bolji od njega i zato je upravo on najveći ikada.

Izvor: YouTube/Wimbledon/Printscreen

Novak Đoković - gospodin kao i uvijek. Kada je pobijedio Flavija Kobolija u četvrfinalu Vimbldona prvo je pohvalio Italijana, a onda priznao što mnogi na njegovom mjestu ne bi. Iako je apsolutni rekorder u skoro svemu u tenisu, istakao je da trenutno postoje bolji od njega.

Ipak prvo je pričao o tome koliko mu je drago što i sa 38 godina može da igra protiv mladića skoro duplo mlađih od njega, a potom se osvrnuo i na to što misli da koja su to dva najbolja tenisera na svetu trenutno bolja.

"Nisam se šalio, to je činjenica! Dosta sam stariji od njih, ali rekao sam na terenu i da me to motiviše, da vidim koliko i dalje mogu da nastavim da budem korak uz korak sa njima. Izgubio sam od Janika Sinera 3-0 na Rolan Garosu. Mislim da sam igrao dosta dobro, možda sam mogao i bolje, ali on je bio bolji kada je bilo najbitnije. Sada imam novu priliku i za mene je najbitnije da budem u posljednjoj fazi Grend slema i da igram protiv najboljeg na svijetu - to su on i Alkaraz, bez premca.Sigurno najveći izazov koji mogu da imam. Jedva čekam, daću sve od sebe da se spremim i da odigram što je bolje moguće."

Očekivanja? Nema ih!

Iako je sedam puta osvajao Vimbldon, a ovo će mu biti 14. polufinale, realan je Novak. Kaže da nema nikakva očekivanja od meča sa Janikom Sinerom. Prvi na ATP listi je u ovom momentu favorit protiv bukvalno bilo koga.

"Ništa ne očekujem, da budem iskren.Fokusiran sam da se samo oporavim i da spremim tijelo za fizički napornu borbu. Nadam se da ću moći da igram sa njim ukoliko bude potrebe i svih pet setova. Moraću da budem najbolja verzija sebe da bih pobijedio Janika. Toga sam svjestan i samo o tome razmišljam trenutno. Biće potrebno da se spremim fizički i mentalno, kako bih mogao da se borim sa njim koliko god bude bilo potrebno", rekao je srpski teniser.