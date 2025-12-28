Legendarni napadač Liverpula doživio dramatične trenutke u svom domu

Izvor: Bildbyran / Zuma Press / Profimedia

Slavni napadač Liverpula, Jan Raš (64), doživeo je teške trenutke dok je bolovao od super-gripa ovog decembra. U svom domu u Liverpulu, oko 2 ujutru, nije mogao da diše dok je pokušavao da skuva čaj.

Verenica Kerol Entoni (42) odmah mu je priskočila u pomoć, a Hitna pomoć je brzo stigla i pružila mu prvu negu. Posle prvog dolaska Raš se kratko osećao bolje, ali se ubrzo ponovo srušio. „Bio sam prestravljen, iskreno nisam mislio da ću preživeti“, rekao je on „Miroru“.

Lekari su ga stavili na kiseonik, a zatim prebacili u bolnicu, gde je proveo nekoliko dana. Jan Raš je istakao da mu je podrška verenice i Liverpula, njegovog kluba, puno značila u ovom teškom periodu.

Jan Raš je najbolji strelac u istoriji Liverpula sa 346 golova, dvostruki šampion Evrope i petostruki prvak Engleske. Trenutno je u vezi sa Kerol, a iz prethodnog braka ima dvojicu sinova.