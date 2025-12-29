Una Čolić već neko vrijeme uživa u novoj vezi, a komšije slavnog pjevača otkrili su ne samo kako se ponaša njegova nasljednica, već i kako se prema njoj ponaša izabranik
Una Čolić, ćerka legende estrade Zdravka Čolića, sve je bliža veridbi sa svojim imućnim partnerom, koji je deset godina stariji od nje i ne odvaja se od nje ni na tren. Komšije njenog izabranika sada otkrivaju kakav odnos Una ima sa njegovom porodicom.
Pogledajte kako Una izgleda:
Komšije Zdravka Čolića razvezale jezik o dečku njegove ćerke: Evo kako se zapravo ponaša kad misli da ga ne gledaju
Par je nerazdvojan, često putuju zajedno i redovni su gosti na Čolinim nastupima, a njihova veza postaje sve ozbiljnija.
"Sve je bliža udaji"
Prema riječima komšija, Una se praktično ne odvaja od svog partnera i sve ukazuje na to da je spremna za sledeći korak. Stanari zgrade u kojoj živi njen dečko imaju samo riječi hvale za pjevačevu nasljednicu.
- Una je divna djevojka! Skoro svaki dan dolazi, pristojna je i uvijek se pozdravi kada ih vidimo zajedno, otkrila je jedna komšinica, dodajući da se vidi da Una potiče iz dobre i poštene porodice.
Pogledajte i Unine fotografije sa dečkom:
Komšije Zdravka Čolića razvezale jezik o dečku njegove ćerke: Evo kako se zapravo ponaša kad misli da ga ne gledaju
Prihvaćena kao snaja
Izvor blizak paru navodi da je mladić veoma pažljiv prema Uni.
- On je dobar momak i tretira je kao pravu kraljicu – ističu komšije, naglašavajući da su je njegovi roditelji odmah prihvatili kao snaju.Izvor: Printscreen/Instagram
- Mirna je i povučena, samo se smješka! Zajedno idu na sva porodična okupljanja i proslave, samo što se nije preselila - dodaje komšinica.
Nerazdvojna sa sestrom svog dečka
Osim što je osvojila srce imućnog mladića, Una je izgradila i snažan odnos sa njegovom sestrom.
- Una je mnogo bliska sa sestrom njenog momka, njih dvije su najbolje drugarice i družile su se još prije nego što su započeli da se zabavljaju - zaključila je komšinica.
Pogledajte još fotografija sestara Čolić:
Komšije Zdravka Čolića razvezale jezik o dečku njegove ćerke: Evo kako se zapravo ponaša kad misli da ga ne gledaju
Zdravko Čolić i ćerka Lara Čolić