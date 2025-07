Novak Đoković misli da ne može da osvoji još 20 grend slem titula, iako Kecmanović kaže da može.

Izvor: YouTube/Wimbledon/Printscreen

Spektakularan meč u trećem kolu Vimbldona, na Centralnom terenu odigrali su srpski teniseri Novak Đoković i Miomir Kecmanović. Najbolji svih vremena stigao je do ubjedljive pobjede, a izjave dvojice Srba nakon odigranog meča privukle su mnogo pažnje svjetskih medija. Kecmanović je govorio prvi, a Đoković morao da mu odgovori kada je čuo o čemu se radi.

Nakon što je Miša Kecmanović istakao da Đoković igra kao u najboljim danima i da bi ovakvom igrom mogao da osvoji još 20 grend slem titula, reagovao je Novak Đoković. Jedan od najvećih favorita za osvajanje grend slem titule u Londonu morao je da spusti loptu jer je jasno da neće osvojiti još 20 pehara sa četiri najveća turnira.

Kako je Đoković odgovorio Kecmanoviću?

"Hvala mu na tome... Dobro, da ne pretjerujemo sada, ali svakako da sam se danas razmahao i da sam pogađao gotovo sve. To je nastavak jako dobre partije i visokog nivoa tenisa koje sam imao u drugom kolu. Danas sam to nastavio protiv Kece koga jako poštujem i volim kao čovjeka. Nikada nije lako igrati protiv nekoga koga poštuješ i cijeniš i privatno se družiš, ali mislim da je on dosta dobro počeo, servirao je brže i snažnije u prvom setu nego što sam ga ikada vidio da to radi. Tu je naravno doprineo Viktor Troicki sa svojim znanjem. Znamo da je prodoran servis bio najveće Viktorovo oružje", rekao je Novak Đoković nakon pobjede u trećem kolu Vimbldona.

Đoković i Kecmanović vodili su veliku borbu u prvom setu, a odigrali su i jedan od najboljih poena na čitavom turniru. "Taj ključni gem došao je na 4:3 za mene, nevjerovatan poen koji sam dobio sa tim skokom na voleju i tu sam uspio da slomim njegov otpor. U drugom setu sam uhvatio zalet i više nisam popuštao, do poslednjih nekoliko gemova gdje je on dodao gas, ja malo popustio, pa je bilo neizvjesno, ali svakako da sam veoma zadovoljan svojim nastupom protiv Kece koji će uvijek da igra brzo sa osnovne linije. Raduje me to, jer mi i sljedeći protivnik ima sličnosti sa Kecom u vidu brze igre, brzih udaraca, stoji blizu linije. Znam šta me očekuje i radim na tome da ostanem zdrav i svjež i doguram što dalje", istakao je najbolji teniser svih vremena.

Šta je Kecmanović rekao o Đokoviću?

Nakon velike borbe i sasvim pristojnog meča koji je odigrao, Miomir Kecmanović je u prvi plan istakao da on trenutno ne može da pobijedi Đokovića. Po njegovim riječima, Novak je u subotu popodne na Centralnom terenu igrao kao da je 2011. ili 2015. godina, odnosno neka od njegovih najboljih sezona u karijeri - zbog toga Miša vjeruje da je pred Noletom još grend slem titula.

Izvor: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

"Mislim da je ovo ili 2011. ili 2015. godina, eto takav je osjećaj", rekao je Kecmanović u Londonu, pa nastavio: "Ako igra ovako, osvojiće ih još 20. Ludilo je i servirao, da se zapitaš šta da radiš na terenu. U poređenju sa Sinerom prošle godine i sa Novakom 2022, zadovoljan sam što nisam ušao sa strahom u meč, ali bio je mnogo visok nivo s njegove strane. Barem nisam ušao stisnut u meč"

Šta čeka Novaka Đokovića?

Srpski teniser će u narednoj rundi igrati proti Aleksa de Minora iz Australije, a to bi trebalo da bude samo još jedna u nizu prepreka ka završnici turnira. Svima je jasno da Novak Đoković cilja trofej na Vimbldonu, što bi bila njegova 25. grend slem titula u karijeri.

"Motiv za Vimbldon je uvijek prisutan. Uvijek je veći motiv da igram Vimbldon nego neki drugi turnir. Milion puta sam rekao da je to dječački san uvijek bio za mene da osvojim Vimbldon, a i ta istorija, tradicija, odiše kada izađeš na Centralni teren. To te nekako ubaci u određeno stanje svijesti koje je drugačije od bilo kog drugog turnira, a to je za mene važno u 38. godini života da imam dodatnu motivaciju da se osjećam inspirisano da igram najbolji tenis, a to u meni izaziva Vimbldon bez premca", pričao je Đoković nakon trećeg kola.

Podsjećamo, Novak je do sada sedam puta osvajao titulu na Vimbldonu, a pobjedom nad Miomirom Kecmanovićem stigao je u društvo Rodžera Federera. Njih dvojica su jedini teniseri u istoriji sa 100 i više pobjeda na trećem grend slemu sezone! Švajcarac ima 105 trijumfa na travi u južnom dijelu Londona, dok bi Đoković narednog ljeta mogao da ga nadmaši.