Novak Đoković je pobijedio u još jednoj bici. Jednoj od najvažnijih koje je vodio.

Važna vest za tenisere - ubuduće će godišnje sigurno primati "minimalac" u iznosu između 75 hiljada i 300 hiljada dolara. Za to je najzaslužniji Novak Đoković, koji godinama apeluje na to da nižerangirani igrači dobiju dovoljnu finansijsku zaštitu koja bi im omogućila da se nesmetano bave profesionalnim sportom.

Pobjeda ideje koju je "izgurao" Novak Đoković biće ozvaničena u novom programu ATP-a "Bejzlajn" prema kojem će teniske zvijezde primati novac i onda kada su spriječene da igraju i kada prvi put uđu u Top 125 igrača na svetu.

Engleski mediji podsjećaju da je Novak Đoković dugo bio glavni pokretač ove ideje i da je posebno obraćao pažnju na one koji su drastično lošije rangirani od njega. Ukazivao je Srbin na to da ima tenisera koji se muče da prežive i nije odustajao od borbe za njih. Zbog toga je i napustio Savjet tenisera ATP-a i zajedno sa Vasekom Pospišilom osnovao sopstvenu organizaciju, "Asocijaciju profesionalnih teniskih igrača".

Rekorder u broju osvojenih grend slemova čak je 2019. godine bio optuživan da prijeti bojkotom Australijan opena dok novac za tenisere ne bude povećan, ali je potom ipak demantovao tu pretnju. Bez obzira na to, napravio je tokom 2020. novu organizaciju i konačno će dočekati da njegovi apeli naiđu na razumevanje - jer se ne tiču njega, već dobrobiti svih tenisera.

U utorak je tako najavljeno da će svaki igrač unutar Top 250 na svetu imati garantovanu minimalnu zaradu. Program će početi 2024. godine i previđeno je da prvi, trogodišnji plan bude probni. Prije svega, biće uveden "minimalac" pod okriljem odredbe o garantovanoj osnovnoj plati, što znači da će ATP pomoći finansiranjem svakog igrača ko ne zaradi određeni minimalni iznos u jednoj sezoni.

Igrači koji su u Top 100 na ATP listi imaće garantovanu zaradu od 300.000 dolara, oni od 101. do 175. mjesta imaće 150.000 dolara, od 176. do 250. zaradiće sigurnih 75.000 dolara. Najavljeno je i da će minimalni iznos primiti i igrači koji zbog povreda odigraju manje od devet turnira godišnje (na ATP turu i na čelindžerima). To će sprečiti tenisere da se vraćaju povređeni i sa nesaniranim problemima zbog kojih su morali na pauzu.