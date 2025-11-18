Ponovo se oglasila Crvena zvezda posle poraza od Cedevita Olimpije u ABA ligi.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

KK Crvena zvezda oglasila se saopštenjem odmah poslije poraza od Cedevita Olimpije u Ljubljani u okviru 8. kola ABA lige, istakavši nezadovoljstvo zbog toga što smatra da je oštećena.

Kodi Miler-Mekintajer pogodio je trojku za produžetak u Ljubljani, međutim sudije su pregledale snimak i ustanovile da je to bio šut za dva poena, tako da je Zvezda "ostala kratka". Izgubila je utakmicu (ima tek 3-3 u ABA ligi), a nezadovljstvo je veliko jer smatraju na Malom Kalemegdanu da nije sve bilo čisto.

Tim povodom, dan kasnije stiglo je i novo saopštenje koje potpisuje predsjednik kluba Željko Drčelić. Prenosimo ga u cijelosti:

"KK Crvena zvezda Meridianbet već godinama ističe da kao jedan od vlasnika ABA lige ima veliki interes da ta liga prosperira, posebno u vremenima kada je situacija u evropskoj košarci blago rečeno - neizvjesna. U takvom ambijentu, liga koja iz godine u godinu dopušta da se događaju stvari poput onih u Ljubljani - nema nikakvu šansu!

Kao predsjednik KK Crvena zvezda dužan sam da se oglasim, jer nemam pravo da ćutim na sramno i slobodno mogu reći, kriminalno ponašanje sudija u ponedeljak uveče u Ljubljani. Tema mog oglašavanja nije poraz Crvene zvezde, jer su i oni dio sporta - samo ne ovako, i na ovaj način.

Konstantno ponavljanje grešaka, slučajno (više ne vjerujem) na račun KK Crvena zvezda otvara prostor za brojne spekulacije, počev od prve - da mnogima smetaju uspijesi Crvene zvezde.

"I to mogu da razumijem, ali nepoštovanje prema klubu koji je stub ove lige u svakom smislu ne mogu i neću dopustiti! Posebno od onih koji žive od te lige, i to vrlo udobno: pojedinih sudija koji misle da su veći od igrača i utakmica koje sude, onih koji ih uporno delegiraju da nam nanose štetu, i onih koji ovu ligu vode. Pošto to uporno zaboravljaju, red je da ih podsjetim. Uz vrlo izdašne plate, ide ipak i neka obaveza i odgovornost! Počev od gospode Vojinovića i Dožaija koji treba da se zapitaju da li su kadri da vode ovo takmičenje? Ili mi na Skupštini treba da pokrećemo to pitanje, a onda i ono sledeće koje je vrlo logično – kome smetaju srpski klubovi u ovoj ABA ligi?.

"Događaji u Ljubljani nisu bili neznanje, već čista namjera. U narodu postoji i druga riječ za to. Ono što me iskreno brine, je što je bez oklijevanja i stida obavljena uz prisustvo milionskog auditorijuma i brojnih kamera? Zato od Vas očekujemo da hitno reagujete, kaznite krivce za sve očigledne propuste i greške na utakmici u Ljubljani, pokažete odgovornost i na vrijeme sankcionišete ovakve stvari. Tek smo u novembru, šta nas onda očekuje u završnici ABA lige?", stoji u saopštenju.