Rukometašice Budućnosti remizirale su sa Esbjergom u "m:tel dvorani Morača” (34:34) i prekinule seriju od sedam poraza u ligi šampiona.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Tim Zorana Abramovića je pokazao mnogo više dobrih nego loših strana u današnjem susretu, pa je i poraz mogao da bude pozitivan, a kada se osvoji bod onda je zadovoljstvo još veće.

Esbjerg je rano poveo sa četiri gola razlike, krajem prvog poluvremena je bilo i plus pet (20:15), ali u nastavku mnogo borbenija igra Budućnosti.

"Plave" su na četiri minuta do kraja izjednačile na 33:33.

Nora Merk je u narednom napadu vratila prednost Esbjergu, na drugoj strani je zaustavljena Vukčević, da bi Dankinje napravile tehničku grešku i dozvolile Budućnosti da ima poslednji napad.

Lopta je došla do Itane koja je uz pomoć bloka zatresla mrežu za veliko slavlje igračica i stručnog štaba.

Tim Zorana Abramovića je pokazao mnogo dobrih strana u dananjem meču, tako da se nadamo boljem nastavku Lige šampiona u januaru 2026, kada je prvi rival rumunska Glorija Bistrica.