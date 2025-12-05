logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo je Kijin ljubavnik sa čijom ženom je drugarica": Brutalno oglašavanje Katarine Živković, objavila sliku žandarma

"Ovo je Kijin ljubavnik sa čijom ženom je drugarica": Brutalno oglašavanje Katarine Živković, objavila sliku žandarma

Autor Dragana Tomašević
0

Katarina Živković riješila je ponovo da odgovori bivšoj prijateljici Kiji Kockar

"Ovo je Kijin ljubavnik sa čijom ženom je drugarica": Brutalno oglašavanje Katarine Živković, objavila sliku žandarma Izvor: Pritnscreen/Instagram

Rat između dvije bivše drugarice Katarine Živković i Kristine Kije Kockar bijesni nedeljama unazad. Na jedno vrijeme se činilo da su se strasti smirile, ali juče je Kija, oglašavanjem u kojem pominje "Stojketa", ponovo raspalila plamen koji prijeti da nakon Kaćine reakcije preraste u požar.

Nakon što je Kija otkrila identitet Katarininog muža, Kaća je odgovorila slikom nekoliko muškaraca, na kojoj se navodno nalazi "Kijin oženjeni dečko", koji je pripadnik žandarmerije.

Katarina Živković je ponovo objavila  fotografiju na kojoj pozira 11 muškaraca, a jedan od njih je sudeći prema njenim riječima navodno oženjeni partner pobjednice Zadruge 1 Kristine Kije Kockar.

"Da li zna neko ko je na slici Kijin oženjeni ljubavnik iz Žandarmerije, za koga kaže da su samo kućni prijatelji i da mu je sa ženom prijateljica?",  napisala je Katarina, koja je upućena u to o kom muškarcu je riječ.

Pogledajte njenu objavu:

Izvor: ATA Images/Instagram / katarina_zivkovic_official

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Katarina Živković Kija Kockar svađa

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ