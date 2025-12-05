"Ovo je Kijin ljubavnik sa čijom ženom je drugarica": Brutalno oglašavanje Katarine Živković, objavila sliku žandarma

Katarina Živković riješila je ponovo da odgovori bivšoj prijateljici Kiji Kockar

Izvor: Pritnscreen/Instagram

Rat između dvije bivše drugarice Katarine Živković i Kristine Kije Kockar bijesni nedeljama unazad. Na jedno vrijeme se činilo da su se strasti smirile, ali juče je Kija, oglašavanjem u kojem pominje "Stojketa", ponovo raspalila plamen koji prijeti da nakon Kaćine reakcije preraste u požar.

Nakon što je Kija otkrila identitet Katarininog muža, Kaća je odgovorila slikom nekoliko muškaraca, na kojoj se navodno nalazi "Kijin oženjeni dečko", koji je pripadnik žandarmerije.

Katarina Živković je ponovo objavila fotografiju na kojoj pozira 11 muškaraca, a jedan od njih je sudeći prema njenim riječima navodno oženjeni partner pobjednice Zadruge 1 Kristine Kije Kockar.

"Da li zna neko ko je na slici Kijin oženjeni ljubavnik iz Žandarmerije, za koga kaže da su samo kućni prijatelji i da mu je sa ženom prijateljica?", napisala je Katarina, koja je upućena u to o kom muškarcu je riječ.

Pogledajte njenu objavu:

Izvor: ATA Images/Instagram / katarina_zivkovic_official