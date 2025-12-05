logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sestra joj bije muža, ona stoji i gleda: Prije 11 godina celi svet brujao o skandalu, sad isplivala istina o batinama

Sestra joj bije muža, ona stoji i gleda: Prije 11 godina celi svet brujao o skandalu, sad isplivala istina o batinama

Autor Dragana Tomašević
0

Na Met gali 2014. godine odigrao se skandal o kojem je brujao cijeli svet - mlađa sestra slavne Bijonse je prebila Džej Zija u liftu

Sestra joj bije muža, ona stoji i gleda: Prije 11 godina celi svet brujao o skandalu, sad isplivala istina o batinama Izvor: TMZ screenshot

Jedan od najčuvenijih skandala u istoriji Met Gale dogodio se 2014. godine, kada su Bijonse, njen suprug Džej Zi i njena sestra Solanž napustili događaj i krenuli na afterparti u hotelu The Standard.

Bezbednosne kamere u liftu zabeležile su fizički obračun – Solanž je nasrnula na Džej Zija, udarajući ga i šutirajući, dok je Bijonse sve posmatrala bez reakcije. Intervenisalo je obezbeđenje koje je sprečilo dalji sukob.

Sada je jedan modni dizajner konačno otkrio istinu o tuči.

Oskar Lopez je za Dejli Mejl ispričao da je Solanž prebila Džej Zija jer je mislila da ima aferu sa ženom njegovog saradnika, dizajnerkom Rejčel Roj.

Razlog zašto je mislila da je preljubnik - na Met gali je pohvalio njenu haljinu!

Pogledajte:

Rejčel Roj je u to vreme bila udata za Džej Zijevog saradnika Dejmona Deša s s kojim ima dve ćerke. Jedno vreme je radila za reperovu modnu kuću, da bi potom osnovala svoju kompaniju.

 Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:39
BIJONSE, VIŠE NISI JEDINA: Milica Pavlović sinoć u Beogradu SVE otkrila!
Izvor: Nikola Radišić
Izvor: Nikola Radišić


Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!

Možda će vas zanimati

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ