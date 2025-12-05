Na Met gali 2014. godine odigrao se skandal o kojem je brujao cijeli svet - mlađa sestra slavne Bijonse je prebila Džej Zija u liftu

Izvor: TMZ screenshot

Jedan od najčuvenijih skandala u istoriji Met Gale dogodio se 2014. godine, kada su Bijonse, njen suprug Džej Zi i njena sestra Solanž napustili događaj i krenuli na afterparti u hotelu The Standard.

Bezbednosne kamere u liftu zabeležile su fizički obračun – Solanž je nasrnula na Džej Zija, udarajući ga i šutirajući, dok je Bijonse sve posmatrala bez reakcije. Intervenisalo je obezbeđenje koje je sprečilo dalji sukob.

Sada je jedan modni dizajner konačno otkrio istinu o tuči.

Vidi opis Sestra joj bije muža, ona stoji i gleda: Prije 11 godina celi svet brujao o skandalu, sad isplivala istina o batinama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Jeff Speer/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Alex Bierens de Haan / Getty images / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Zsombor Tóth / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Zsombor Tóth / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Oskar Lopez je za Dejli Mejl ispričao da je Solanž prebila Džej Zija jer je mislila da ima aferu sa ženom njegovog saradnika, dizajnerkom Rejčel Roj.

Razlog zašto je mislila da je preljubnik - na Met gali je pohvalio njenu haljinu!

Pogledajte:

EXCLUSIVE! Fashion designer Oscar G. Lopez claimed that Beyoncé's sister Solange's anger, from the infamous elevator fight, stemmed from what she assumed was Jay-Z's alleged affair with Rachel Roy!



Jay Z complimented Rachel's dress and all hell broke loosehttps://t.co/6XF5HtScRUpic.twitter.com/JdS9d839DE — ˢᴸᴱᴱᶻᴱ (@sleezeSTAN)December 4, 2025

Rejčel Roj je u to vreme bila udata za Džej Zijevog saradnika Dejmona Deša s s kojim ima dve ćerke. Jedno vreme je radila za reperovu modnu kuću, da bi potom osnovala svoju kompaniju.

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:39 BIJONSE, VIŠE NISI JEDINA: Milica Pavlović sinoć u Beogradu SVE otkrila! Izvor: Nikola Radišić Izvor: Nikola Radišić





Svet poznatih nadohvat ruke. Sve goruće teme, aktuelna dešavanja i najsočniji tračevi na jednom mestu. Pridruži se Viber zajednici ŽIVOT POZNATIH i budi u toku svakog dana!