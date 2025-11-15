U 12. minutu stigli su do 16:26, što je bio znak za Andreja Žakelja da zatraži minut odmora.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Košarkaši Budućnosti Voli sedmicu u kojoj su nastavili sa sjajnim partijama u Eurokupu završili su trijumfom na Ilirijom u 7. kolu regionalnog takmičenja – 84:78, u “Morači”.

Podgorički tim, kojeg je do trijumfa sa 20 poena predvodio kapiten Nikola Tanasković, tako je na skoru od 5-2 i nalazi se na vrhu grupe B.

To je razbudilo njegove izabranike, koji su serijom 11:0 uspjeli da preokrenu (29:28).

Do odlaska na odmor igra koš za koš i minimalna prednist gostiju (37:39).

U trećoj četvrtini bolja igra Budućnost Volija, koja je uspjela da se odlijepi na 68:59.

Sve je riješeno u 34. minutu, kada su "plavi" poveli 78:63.

Do kraja su iskonterolisali dešavanja na terenu za peti trijumf u ABA ligi.

Nikola Tanasković je sa 20 poena bio najbolji u domaćem sastavu.

U gostujućem timu, Ognjen Jaramaz je ubacio 19 košebva uz osam asistencija.

Budućnost Voli: Sulemon 4, Megi 9, Mejs 9, Slavković 2, Tanasković 20, Ferel, Jovanović, Morgan 9, Butsijel 4, Nikolić 4, Kovljar 11, Butej 12.

Ilirija: Grin 7, Gabrijel, Škorjanc, Murić 7, Tomažič 14, Jaramaz 19, Šitu 12, Jurković 5, Vukotić, Prepelič 2, Kureš 12, Boisa.