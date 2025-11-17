"Zmajevi" su u Ljubljani savladali Crvenu zvezdu u derbiju sedmog kola ABA lige i nanijeli joj treći poraz - 87:86.

Izvor: MN Press

Košarkaši Cedevita Olimpije, koje vodi crnogorski selektor Zvezdan Mitrović, nastavili su sa odličnim partijama ove sezone.

Ljubljančani su od početka igrali agresivno i energično, praveći probleme Zvezdi brzim tranzicijama i čvrstom odbranom. Već u ranoj fazi Nikolićeva trojka donijela je prednost od sedam poena (12:5). Gosti su u drugoj četvrtini nakratko uhvatili priključak, ali je Cedevita Olimpija svaki put imala spreman odgovor. Gibson, Nikolić i Kugaz su u ključnim momentima održavali tim u vođstvu, pa je rezultat na poluvremenu bio 48:44.

Drugi dio meča donio je sličan ritam – Mitrovićeva ekipa nastavila je da kontroliše igru. Nikolić je ponovo pogodio trojku za 53:46, dok je dobra odbrana omogućavala domaćima da čuvaju prednost i onda kada je Zvezda uspijevala da odigra nekoliko kvalitetnih napada zaredom.

U završnici je uslijedila drama – Miler-Mekintajer je pogodio težak šut koji je na trenutak izgledao kao izjednačenje. Ipak, video-provjere je utvrdila je da je šut bio za dva poena, pa je pobjeda pripala Cedevita Olimpiji, koja sada ima učinak 5-1 u ABA ligi.