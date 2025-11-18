ABA liga je izdala saopštenje zbog Crvene zvezde i meča protiv Cedevita Olimpije

Izvor: MN Press

Crvena zvezda pretrpjela je poraz u ABA ligi od ekipe Cedevita Olimpije. Nakon meča, klub je bio vidno nezadovoljan sudijskim odlukama, ali i regionalno takmičenje nije ostalo dužno, pa se dan nakon meča 8. kola u Ljubljani oglasilo.

"Pred kraj utakmice, igrač sa brojem 0 (Kodi Miler-Mekintajer) iz KK Crvena zvezda pokušao je šut za tri poena. Lopta je prošla kroz koš kada je sat za igru pokazivao preostalih 0,7 sekundi. Nakon pregleda IRS-a, sudije su utvrdile da postoji jasan dokaz da postignuti koš nosi dva poena i da je ostalo još 1,0 sekunda do kraja utakmice. Sudije su pravilno primijenile IRS protokol i donijele ispravnu odluku", stoji u saopštenju ABA lige.

Meč u Ljubljani završen je tijesnim porazom Crvene zvezde 87:86, a sudijska komisija ABA lige poslije meča procijenila je da je odluka arbitara bila ispravna. Međutim, iz tabora crveno-bijelih se ne bi usaglasili sa odlukom regionalnog takmičenja, pa se tako i predsjednik kluba Željko Drčelić javno oglasio nakon poraza ekipe sa Malog Kalemegdana.