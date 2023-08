Nikola Pilić pričao je o Novak Đokoviću, titulama, odlasku u penziju...

Izvor: Profimedia

Novak Đoković (36) nastavlja da osvaja titule i da pokazuje svima zašto je on najbolji igrač svih vremena. U finalu turnira u Sinsinatiju pobijedio je Karlosa Alkaraza (20) i osvojio 39. pehar sa Masters turnira. Prije finala mnogi su proglasili Španca za favorita, kada je imao set i brejk prednosti djelovalo je da je sve gotovo, a tad je Srbin našao način da se vrati u meč i da napravi preokret.

Nikola Pilić imao je poruku za sve one koji su otpisali Novaka. "To su ljudi koji ne znaju tenis! Ima onih koji pričaju o tenisu, a ne poznaju ga uopšte. Đoković je već svima dokazao da je najbolji i otpisati ga prije meča samo mogu ljudi koji ne znaju bas ništa o tenisu", rekao je Pilić za "Kurir"

Stvara se novo rivalstvo između Alkaraza i Đokovića, nešto slično kao što je bilo sa Rodžerom Federerom i Rafom Nadalom. "Apsolutno. Još kad je Alkaraz osvojio Madrid rekao sam da on jedini može da bude konkurencija Novaku. Bez obzira na Zvereva, Cicipasa, pa i Sinera koga ja veoma cijenim. Smatram da Španac jedini ima i fizičkog, ali pogotovo mentalnog potencijala da se nosi sa Đokovićem. Sa samo 20 godina da igra toliko zrelo, to je zaista za svako poštovanje i svaka mu čast."

Koliko dugo još Đoković može da igra na vrhunskom nivou? Ima 36 godina i djeluje da ne razmišlja o penziji. "Teško pitanje, minimum još dvije godine, po mom mišljenju, ali znajući njega i njegov profesionalizam, način ishrane, kao i to da igra samo grend slemove i veće turnire moći će mnogo više".

U svojim vitrinama Novak već ima 23 grend slem pehara, juri 24. na US openu i želi da stigne Margaret Kort koja ima 24. "Iz nekoliko razgovora koje sam vodio sa njim znam da mu je najveća želja da obori rekord po grend slemovima, a priliku za to će već imati na US openu. Po mom mišljenju postoje dva najveća rekorda u tenisu koji su za svako poštovanje. To je Nadalovih 14 titula na Rolan Garosu i Novakovih 400 sedmica na prvom mjestu ATP liste. Njemu su najvažniji grend slemovi i on će kao što je već unazad dvije godine radio da se čuva i da tempira formu za te najvažnije turnire", zaključio je Pilić.

