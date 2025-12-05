Kako je saopšteno iz Monteputa, tunel se zatvara zbog vježbe za slučaj požara i saobraćajnog udesa u tunelu.
Tunel Sozina večeras će biti zatvoren od 22 do 23.30 časova.
Kako je saopšteno iz Monteputa, tunel se zatvara zbog vježbe za slučaj požara i saobraćajnog udesa u tunelu.
Riječ je o redovnoj, zakonom propisanoj vježbi, čiji je cilj da vatrogascima i ostalim zaposlenima u službi osiguranja bezbjednosti u tunelu Sozina prikaže što realniju situaciju u slučaju nezgode - požara u tunelu.
Iz Monteputa su zamolili sve korisnike za razumijevanje i poštovanje privremene obustave, u cilju bezbjednosti i efikasnog izvođenja planirane aktivnosti.