Pjevačica na meti ucjene: Na Telegramu stigla poruka u kojoj joj traže 1.000 dolara, riješila sve da otkrije javno

Pjevačica Šejla Zonić otkrila da je bila žrtva ucjene na koju nije htjela da pristane

Izvor: instagram/shey.lamusic

Pjevačica Šejla Zonić doživjela progovorila je o agoniji kroz koju je prošla kada joj je hakovan nalog na TikToku nakon čega je i ucjenjivana. Ona je sada govorila o detaljima drame.

Pobjednica "Zvezda Granda" je priznala da je doživela šok kada joj je od ucjenjivača stigla poruka na Telegramu.

"Hakovali su mi TikTok prošle nedelje i tražili novac! Izašla sam sa drugaricama u noćni provod posle sto godina, opustila se, plešemo, zabavljamo se, i počinju da mi stižu neki mejlovi vezani za TikTok. Posle toga mi se javio neki broj na Telegramu i zahtijevao da platim 1.000 dolara da bih dobila nalog nazad. Bila sam u potpunom šoku", rekla je Šejla i dodala:

"U tom trenutku su mi sve lađe potonule. Otišla sam kući ekstremno ljuta i tužna u isto vrijeme. Nisam htjela da budem žrtva ucjene, jer bih na taj način samo podstakla te ljude da nastave da ucenjuju nekog drugog. Zato sam odlučila da krenem ispočetka. Možda mi je baš taj novi početak bio potreban".

(Blic, MONDO)