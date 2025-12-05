G.Z. je lišen slobode i on će uz krivičnu prijavu, biti priveden postupajućem tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

Policija je po nalogu tužioca u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, uhapsila osumnjičeno za krivično djelo nedozvoljene polne radnje u vezi sa krivičnim djelom obljuba sa djetetom.

"Naime, ova krivična djela na teret se stavljaju licu G.Z. (40) iz Berana, koja je, kako se sumnja, izvršio na način što je u kontinuitetu, počevši od septembra tekuće godine, neprimjereno dodirivao jednu maloljetnu žensku osobu", saopšteno je iz Uprave policije.

