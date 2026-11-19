Sani Bećirović je imenovan za novog direktora Partizana. Imao je uspješnu košarkašku karijeru i nije mu prvi funkcionerski posao.

Izvor: MN Press

Velike promjene u Partizanu. Sani Bećirović je novi direktor kluba. Dosadašnji direktor Dule Karavesović će ostati dio sistema crno-bijelih na poziciji direktora razvoja. Potvrdio je to tim iz Humske zvanično i ostaje da se vidi šta će tačno da bude njegova funkcija.

To nije tačno precizirano u prvom saopštenju, pretpostavlja se da će nešto više o toj odluci da bude u narednim danima. Da li će učestvovati u dovođenju pojačanja, kao što je to bio slučaj na ranijim funkcijama? Ostaje da se vidi...

Čelnici kluba su takođe poručili i da Đoan Penjaroja i stručni štab imaju punu podršku čelnika kluba. Prvi naredni korak za crno-bijele je meč protiv Bešiktaša u petak u "Pioniru" (20.45 časova).

Ko je Sani Bećirović?

Sani Bećirović (45) rođen je u Mariboru i ima dugu i uspješnu košarkašku karijeru, igrao je kao kombo bek, dakle i plej i bek. Krenuo je u Sloveniji od Bistrice, pa je igrao za Maribor, Laško, Union Olimpiju, onda je proveo sezonu u Virtusu, pa se vratio u Krku, pa onda u Italiju gdje je igrao za Vareze i Fortitudo Bolonju.

Tada je dobio poziv Željka Obradovića i otišao je u Panatinaikos i za dvije sezone postao šampion Evrolige kada je 2007. godine srušena ekipa CSKA Moskve u finalu. Poslije toga je bio u Virtus Romi, pa se vratio u Union Olimpiju kratko, pa je onda igrao za Armani, Turk Telekom, CSKA Moskvu, Trevizo, Bandar Imam, Dinamo Sasari, Mahan Isfahan, Krku, Forli i karijeru je završio u Pjaćentini.

Zanimljivo je da ga je draftovao Denver 2003. godine kao 46. pika, ali nikada nije zaigrao u NBA ligi. Igrao je za reprezentaciju Slovenije, ali je najveći uspjeh imao u mlađim kategorijama kada je sa ekipom do 20 godina osvojio Evropsko prvenstvo, proglašen je za MVP-ja, a bio je i najbolji asistent šampionata.

Na kojim funkcijama je bio?

Bećirović je u sezoni 2015/16 bio pomoćni trener u Panatinaikosu Saši Đorđeviću. Nije se dugo zadržao na toj poziciji, pošto je riješio da preuzme neke druge funkcije. Prvo je bio sportski direktor Cedevita Olimpije 2019. godine.

Potom je u junu 2023. godine postao sportski direktor Panatinaikosa i na toj poziciji se zadržao dvije godine, pa je u julu 2025. godine postao sportski direktor Zenita iz Sankt Peterburga i nedavno je došlo do prekida saradnje. Kao sportski direktor Panatinaikosa ima i titulu u Evroligi, Kupu Grčke i šampionatu Grčke.