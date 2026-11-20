U požaru u fabrici "Trenteks" u Kolovratu izbio je požar u magacinu italijanske kompanije "Free Spin". Uzrok još nije utvrđen.

Izvor: RINA/instagram

U krugu fabrike "Trenteks" u Kolovratu, nadomak Prijepolja, protekle noći izbio je požar u magacinskom prostoru koji je koristila italijanska kompanija "Free Spin".

Vatra je izbila nešto posle dva časa iza ponoći, a u objektu su bile uskladištene sirovine.

Prema nezvaničnim informacijama, požar su prvi primijetili radnici obezbjeđenja, koji su odmah prijavili izbijanje vatre.

Kako se saznaje, tokom noći na području Kolovrata došlo je do prekida u snabdijevanju električnom energijom, a požar je izbio nakon ponovnog uspostavljanja napajanja.

Za sada nije utvrđeno da li su ova dva događaja povezana.

Direktorka preduzeća "Trenteks" Suanita Čelebić potvrdila je da je magacin u vlasništvu ove firme bio izdat italijanskoj kompaniji "Free Spin", koja je u njemu skladištila sirovine.

Uzrok požara još nije poznat, a nadležni organi trebalo bi da utvrde sve okolnosti pod kojima je vatra izbila, uključujući i eventualnu neispravnost električnih instalacija.

Zvaničnih podataka o visini materijalne štete za sada nema.

(MONDO)