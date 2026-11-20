Nakon informacija da se na jednoj od parcela u Zatonu nalazi staro islamsko groblje, Ministarstvo je ponovo preispitalo mogućnost realizacije projekta na toj lokaciji.

Izvor: MERS

Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić obavijestio je Opštinu Bijelo Polje da odustaje od izgradnje Regionalnog centra za upravljanje otpadom na lokaciji u Zatonu, nakon saznanja da se na jednoj od parcela koje su bile u razmatranju nalazi staro islamsko groblje, prenosi CdM.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Državnim planom upravljanja otpadom za period 2025–2029. godine predviđena izgradnja regionalnih centara u četiri crnogorske opštine – Bijelom Polju, Nikšiću, Podgorici i Baru.

Ćulafić je podsjetio da je Bijelo Polje bilo predviđeno kao lokacija za regionalni centar namijenjen sjevernom regionu, te da je taj predlog bio dio javne rasprave o državnom planu, tokom koje Ministarstvu nijesu upućene primjedbe na predloženo rješenje.

Izbor konkretne lokacije razmatran je i na lokalnom nivou, a odluku o tome donijela je Skupština opštine Bijelo Polje.

Međutim, nakon informacija da se na jednoj od parcela u Zatonu nalazi staro islamsko groblje, Ministarstvo je ponovo preispitalo mogućnost realizacije projekta na toj lokaciji.

„Imajući u vidu značaj zaštite kulturnih i vjerskih vrijednosti, kao i potrebu da se ovakvi projekti planiraju uz odgovarajuće uvažavanje stavova lokalne zajednice, odlučili smo da se Regionalni centar za upravljanje otpadom neće graditi u Zatonu“, saopštio je Ćulafić.

On je istakao da je za nastavak projekta neophodna saradnja Ministarstva, Opštine Bijelo Polje, lokalnog stanovništva i nadležnih institucija.

Iz Ministarstva su pozvali lokalnu upravu da predloži druge potencijalne lokacije, koje bi bile predmet stručne i planske procjene, uz obavezno razmatranje ekoloških, kulturnih i vjerskih aspekata, kao i mišljenja građana.

Kako je poručio Ćulafić, cilj je pronalaženje prihvatljivog i dugoročno održivog rješenja za unapređenje sistema upravljanja otpadom na sjeveru Crne Gore.