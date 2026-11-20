Nastavlja se suđenje za ubistvo Danke Ilić, danas svjedoče roditelji djevojčice i optuženi.

Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić/Facebook/Printscreen

Suđenje Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću, optuženima za teško ubistvo dvogodišnje Danke Ilić, nastavlja se danas u Višem sudu u Negotinu, gdje se očekuje saslušanje roditelja djevojčice, kao i roditelja okrivljenih.

Kako je nakon jučerašnjeg glavnog pretresa istakao branilac Srđana Jankovića, advokat Živadin Bogdanović, otac njegovog branjenika najvjerovatnije neće svjedočiti pred sudom jer zbog bolesti nije procesno sposoban.

Pored današnjeg ročišta, za narednu nedelju zakazana su još dva glavna pretresa, 23. i 24. novembra, tokom kojih bi trebalo da budu saslušani preostali svjedoci u ovom postupku.

Vidi opis Oči u oči sa optuženima za ubistvo ćerke: Roditelji Danke Ilić svjedoče nakon jezive odbrane Dragijevića i Jankovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Nemanja Nikolić Kurir Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Nemanja Nikolić Kurir Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Nemanja Nikolić Kurir Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Nemanja Nikolić Kurir Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Nemanja Nikolić Kurir Br. slika: 5 5 / 5

Šta su optuženi juče ispričali u sudnici?

Podsjetimo, juče je održano prvo ročište u ovom postupku koje je bilo otvoreno za javnost, a optuženi Dejan Dragijević i Srđan Janković iznijeli su svoje odbrane i negirali izvršenje krivičnog djela koje im se stavlja na teret.

Obojica su pred sudom tvrdila da nisu vidjela Danku Ilić kobnog 26. marta 2024. godine, kao i da nisu učestvovala u njenom ubistvu. Oni su detaljno govorili i o navodnoj policijskoj brutalnosti kojoj su, prema njihovim riječima, bili izloženi nakon privođenja u Policijsku upravu u Boru, tvrdeći da su prvobitna priznanja ubistva bila iznuđena batinama i prijetnjama.

Vidi opis Oči u oči sa optuženima za ubistvo ćerke: Roditelji Danke Ilić svjedoče nakon jezive odbrane Dragijevića i Jankovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 8 8 / 8

Dejan Dragijević ispričao je da su ga policijski službenici tukli, stavljali mu kesu na glavu i pancir kako se na tijelu ne bi vidjeli tragovi udaraca, navodeći da je krivično djelo priznao jer više nije mogao da izdrži zlostavljanje. Srđan Janković takođe je tvrdio da je bio izložen fizičkom i psihičkom nasilju, te da je priznanje potpisao iz straha za sopstveni život i živote članova porodice.

Odbrana traži izdvajanje priznanja, tužilaštvo zahteva doživotnu robiju

Branioci optuženih nakon suđenja istakli su da ostaju pri zahtjevu da se iz spisa predmeta izdvoje priznanja za koja tvrde da su nezakonito pribavljena, navodeći da tužilaštvo ne raspolaže neposrednim materijalnim dokazima koji bi potvrdili da su njihovi branjenici izvršili ubistvo.

Sa druge strane, tužilaštvo ostaje pri navodima optužnice kojom se Dragijević i Janković terete da su 26. marta 2024. godine u Banjskom Polju kod Bora službenim vozilom JKP "Vodovod" udarili dvogodišnju Danku Ilić, nakon čega su je, prema optužnici, usmrtili i sakrili njeno tijelo.

Tijelo djevojčice do danas nije pronađeno, a Više javno tužilaštvo u Zaječaru za obojicu optuženih predložilo je kaznu doživotnog zatvora.

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