Andrej Ševčenko reagovao je na optužbe Mihajla Mudrika o dopingu, tražeći dokaze i izvinjenje za uvrede upućene Fudbalskom savezu Ukrajine.

Izvor: Pavlo_bagmut / Zuma Press / Profimedia

Najskuplji ukrajinski fudbaler svih vremena Mihajlo Mudrik (25) optužio je Fudbalski savez Ukrajine zbog toga što je u njegovoj krvi pronađen doping. Tek nedavno mu je ukinuta suspenzija i može se reći da je njegova karijera dobila potpuno drugi tok od kada je utvrđeno da je pozitivan na nedozvoljenu supstancu, pitanje je da li će ikada zaigrati i blizu nivoa na kome je bio, a za to isključivo krivi svoj matični savez.

Zbog toga je žestoko reagovao Andrej Ševčenko. Legendarni ukrajinski fudbaler, nekadašnji selektor Ukrajine, a danas i predsednik Saveza smatra da ih je Mudrik nepravedno optužio i zahteva od njega da povuče takve riječi.

Šta je Ševčenko rekao Mudriku?

Andrej Ševčenko rekao je da su Mudrikove osnove neosnovane i pozvao ga je da ne izmišlja: "Ako Mihajlo ima dokaze kojima može da potkrijepi ono što je rekao, trebalo bi da ih iznese", rekao je Ševčenko i dodao:

"Ukoliko ih nema, očekujem da javno povuče svoje optužbe i izvini se ljudima čije je poštenje i profesionalizam doveo u pitanje".

Šta je rekao Mudrik?

Izvor: Artur Stabulnieks / imago sportfotodienst / Profimedia

Gostujući na ukrajinskom jutjub kanalu "U gostima kod Gordona", Mudrik je rekao koga krivi za tu mračnu epizodu. "Okruženje, situaciju u reprezentaciji Ukrajine...“, rekao je on. "To nikada nije smjelo da se desi. Vjerovatno to još nisam javno rekao, ali sada kažem."

Na direktno pitanje da li krivi reprezentaciju, odgovorio je potvrdno: "Da, tačno tako".

Zašto je Mudrik bio suspendovan?

Mudrik je bio suspendovan od novembra 2024. godine nakon što je bio pozitivan na zabranjenu supstancu meldonijum. Fudbalski savez Engleske mu je prvobitno izrekao četvorogodišnju suspenziju. Dobio je žalbu pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS) i vratio se ovog ljeta nakon što je priznao da je prekršio anti-doping pravila i pristao na suspenziju jednaku vremenu koje je već odslužio.

Igrao je tokom priprema za Čelsi i djelovalo je da će dobiti priliku kod Ćabija Alonsa, ali je na kraju ipak pozajmljen Totenhemu za koji je odigrao samo 16 minuta zbog povrede članka. Inače, Čelsi ga je u zimu 2023. godine platio 70 miliona eura.