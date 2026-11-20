Nakon dva poraza, Panatinaikos se vratio pobjedom protiv Žalgirisa. Željko Obradović hvali Kendrika Nana i Mustafu Fala za doprinos timu.

Izvor: YouTube/Panathinaikos BC

Panatinaikos je vezao dva poraza u Evroligi, od Barselone i Virtusa, međutim uspio je da se vrati na pravi kolosijek protiv Žalgirisa u Kaunasu. Atinski "zeleni" slavili su 87:72, pokazavši zavidan nivo igre prije svega u odbrani, kao i karakter, što je trener Željko Obradović i te kako znao da cijeni.

"Pitanje za mene i moj stručni štab je kako smo uopšte spremili ovu utakmicu", zapitao se Obradović na konferenciji za medije, svjestan toga da vremena u Evroligi nema: "Pripremili smo utakmicu drugačije nego u prošlosti. Počeli smo sa drugačijom postavom, a kasnije smo se prilagođavali. Žalgiris je tim koji igra izvrsno ove sezone, imaju bitne igrače kao što je Valančijunas. Neću o ostalima, njihove kvalitete dobro znate. Veoma sam ponosan kako smo odigrali."

Kendrik Nan igra bez treninga

Hvalio i Mustafu Fala "Mustafa Fal je vrhunska osoba, on zna da će biti spreman u bilo kom trenutku da ga pozovem. To je bilo večeras. Odličan je saigrač i ovo je pravi primjer toga", rekao je Obradović o centru kog je doveo iz redova Olimpijakosa.

Posebno je hvalio svog glavnog igrača Kendrika Nana koji je propustio početak sezone i onda je uhvatio nevjerovatan ritam, pa je i Žalgirisu dao 21 poen, uz odlične procente šuta.

"Košarka se igra 40 minuta, sve zavisi od tvoje postave i protivnika. Kendrik Nan razumije igru i ima kvalitet. Prvo poluvrijeme je loše šutirao, a u drugom 3/3. Ali su to sve bili dobri šutevi. Sezona je, znate, duga i svi moraju biti spremni da pomognu. Mislim da svi igrači znaju da su bitni", rekao je Obradović i dodao:

"Prvi put sam u situaciji da Nan počinje da igra sa pola treninga, 30 minuta. Cijele pripreme je bio povrijeđen, to nije normalna situacija. Prvi put mi se to dešava u životu od kad sam trener, tako da treba nam vrijeme. Nov smo tim, imamo nove igrače. Sada su svi dobro. Prijateljstvo na parketu i hemija su najbitniji, moramo svi da se upoznamo i za sve je potrebno vrijeme."

Panatinaikos je sada drugoplasirani u Evroligi sa skorom 9-4, a već u narednom kolu igra protiv lidera Valensije - i to u gostima. Potom mu slijedi meč u gostima sa Bešiktašom, pa 11. decembra prvi derbi sa Olimpijakosom, pred svojim navijačima.