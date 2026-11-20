Najava nastupa Jelene Karleuše za doček Nove godine u budvanskoj diskoteci 'Omnija' izazvala je burne reakcije i pozive na bojkot na društvenim mrežama.
Jelena Karleuša trebalo bi da za doček Nove godine nastupi u diskoteci u Budvi. No, najava njenog koncerta izazvala je u javnosti žestoke reakcije, naročito na mrežama.
Mnogi pozivaju menadžment da Karleuši otkažu nastup, a pojavile su se i prijetnje.
Podsjetite se kako je Jelena Karleuša prije dva dana došla na snimanje Pinkovih zvezda:
Haos zbog nastupa Karleuše za doček: Brutalne reakcije na mrežama, traže zabranu koncerta, spominju joj robiju
Inače, Karleuši nedeljama unazad otkazuju nastupe, zbog čega je veoma revoltirana.
Poziv na zabranu
Objave povodom njenog novogodišnjeg koncerta sada se ređaju na mrežama, a pojedini komentari posebno su privukli pažnju.
"Ako klub 'Omnija' za doček Nove godine dovede Jelenu Karleušu, to bi bilo isto kao kada bi na dočeku Nove godine u Beogradu pjevao Marko Perković Tompson!".Izvor: instagram/centarzacrnogorskonaslijedje
Međutim, pojedini korisnici otišli su i korak dalje, te čak i davali predloge vlasnicima:
"Nećemo da prljamo motke. Neka joj otkažu koncert i neka joj zabrane ulaz, i to je to. A možda ode i na robiju", navodi se u jednom od komentara.Izvor: printscreen/budvanightlife
U drugim porukama izražava se nezadovoljstvo zbog toga što klub, uprkos negativnim reakcijama, ne odustaje od najavljenog nastupa.
"Evo, i oni im komentarišu postove i lajkuju ih, izgleda da ne planiraju da je zabrane. Dovode u opasnost i grad i državu, koja je već pretrpjela haos za jednu Novu godinu", piše u jednoj od objava.
Haos traje već neko vrijeme
Da li će pritisci sa društvenih mreža uticati na odluku organizatora o tom nastupu, ostaje da se vidi u narednom periodu.
Podsjetimo, pjevačica je pre nekoliko dana iznijela ozbiljne optužbe na račun novinara i bivšeg rijaliti učesnika Marka Đedovića. Ona tvrdi da Đedović piše poruke raznim klubovima u kojima ona treba da nastupa tražeći da joj otkažu gostovanje.
"Ovaj lik danonoćno otvara lažne profile i piše klubovima gde nastupam. Riječ je ozbiljno bolesnom momku koji je opsjednut i treba mu medicinska stručna pomoć. Ja čak mislim da ga Nanogica (Ceca Ražnatović, prim. nov.) i ne plaća, nego da je samo riječ o ozbiljnom psihičkom poremećaju", tvrdi ona, a ubrzo je dobila i odgovor od Đedovića.
"Šta cviliš, malo da osjetiš šta ti radiš drugima preko 20 godina. Tek smo počeli, nisam ni dao gas!".
Haos zbog nastupa Karleuše za doček: Brutalne reakcije na mrežama, traže zabranu koncerta, spominju joj robiju
Bonus video: