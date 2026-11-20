Robert de Niro i Tifani Čen pojavili su se na premijeri 'Foker-In-Law', izgledajući zaljubljeno na crvenom tepihu.

Izvor: James Warren/Famous / StarMax / Profimedia

Robert de Niro stigao je na londonsku premijeru svoje nove komedije "Focker-In-Law" u društvu 36 godina mlađe djevojke Tifani Čen.

Glumačka legenda (83) stigla je ruku pod ruku sa partnerkom (47), a par je izgledao zaljubljeno dok su pozirali na crvenom tepihu. Zajedno su od 2021. godine, a sa njom je dobio i svoje sedmo dijete, danas trogodišnju kćerku Điju.

De Niro je na premijeri izgledao opušteno u sivom odijelu ispod kojeg je nosio rolku. Čenova, inače stručnjak za borilačke vještine, takođe je odabrala ležeran, a istovremeno elegantan stajling. Na sebi je imala crnu kombinaciju bluze dugih rukava i midi suknje sa prednjim šlicem, uz pilotske naočare i svjetlucave štikle, dok je crnu kosu podigla u visoki rep.

De Niro se nakon 16 godina vraća u četvrtom nastavku serijala o porodici Foker, koji slijedi poslije filmova "Upoznajte njene roditelje", "Upoznajte Fokerove" i "Upoznajte male Fokerove". U filmu mu se ponovo pridružuju kolege iz prethodnih dijelova, uključujući Bena Stilera, Ovena Vilsona, Blajt Daner i Teri Polo, a ekipi se pridružila i Arijana Grande.

Ovo pojavljivanje dolazi dvije nedjelje nakon što je preminula De Nirova bivša partnerka Tuki Smit, sa kojom je bio u vezi od 1988. do 1996. godine i sa kojom ima dvoje djece.

Focker In-Law | Official Trailer Izvor: YouTube

Izvor: Jutarnji.hr / MONDO