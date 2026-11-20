Seka Aleksić osvrnula se na kritike fitnes trenera zbog lijeka za mršavljenje.

Izvor: Mondo/Tiktok/vuk1vuk

Seka Aleksić sinoć je održala nastup u jednom popularnom beogradskom klubu, a pred okupljenim novinarima, među kojima se našla i naša ekipa, prokomentarisala je aktuelne teme.

Vidi opis "Taj čovjek mi je nebitan": Seka žestoko odgovorila treneru koji ju je brutalno prozvao zbog lijeka za mršavljenje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Br. slika: 7 7 / 7

Pored priča o tome da li je ili ne pjevala na plejbek, o čemu možete pročitati u odvojenom tekstu, Aleksić se osvrnula i na nedavne kritike Vuka Vukašinovića zbog upotrebe lijeka za mršavljenje koji joj je pomogao da izgubi 22 kilograma.

"Slao mi je to neko, ali vjerujte mi, ja sam neko ko ne voli da analizira tuđe tvitove, 'postove' na društvenim mrežama, ja izuzetno poštujem novinare i volim sa njima ovako da funkcionišem, a tuđe tvitove i šta će ko reći, nemam ni vremena da komentarišem", započela je Seka Aleksić.

"Prvo, taj čovjek je nebitan, nemam o tome šta da pričam", dodala je.

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Pogledajte 00:39 Seka žestoko odgovorila fitnes treneru koji je proziva na mrežama zbog leka za mršavljenje Izvor: MONDO/Đorđe Milošević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Podsjetimo, nakon njene ispovijesti o zdravstvenim problemima, oglasio se Vukašinović, sportista i vlasnik lanaca krosfit centara, a sve zbog spornog dijela njene izjave da lijek mogu da koriste i djeca od 13 godina.

"Ne bih ovo komentarisao da se nisam zgranuo kad sam čuo da je ovo zdrav lijek i da mogu da ga koriste lagano i djeca od 13 godina. Ej, 13 godina! Meni kad neko napiše da ima klinca, bucka od 13 godina, ja mu dam broj od mog drugara, trenera košarke. Nek idu deca na sport, kakvi planovi ishrane, kakve injekcije. Ludilo!", poručio je sportista.

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