U uzbudljivom duelu, Panatinaikos je savladao AEK, a Obradović je istakao problem napornog rasporeda.

Izvor: MN Press

U duelu iskusnih srpskih trenera u Grčkoj - radovao se Željko Obradović. Njegov Panatinaikos opravdao je ulogu favorita i pobijedio je AEK Dragana Šakote na gostovanju. Bilo je 83:74 za "zelene", a Obradović je odmarao nekolicinu košarkaša i "dozirao" je minutažu zbog jakog ritma koji ima u prethodne dvije sedmice.

Na ovom susretu Panatinaikos je predvodio Branku Badiju sa 25 poena, što je njegova najbolja partija od dolaska ovog ljeta iz Valensije, dok su odlični bili i Silven Fransisko i Najdžel Hejs sa po 14 poena.

Kada je u pitanju AEK, koji već godinama predvodi Dragan Šakota, legenda ovog kluba, prvi strelac bio je Bartli sa 19 poena, šest asistencija i pet skokova, Džozef i Larencakis su dodali po 13, dok niko drugi više nije bio dvocifren. AEK je inače držao kakav-takav priključak sve do posljednjih deset minuta utakmice, ali jednostavno nije imao više ni znanja ni energije da izdrži ritam Panatinaikosa.

Obradović ljut poslije meča

Interesantno je da je Željko Obradović poslije meča bio ponovo ljut na kalendar takmičenja, pošto smatra da nije humano kroz kakav ritam moraju da prolaze njegovi igrači koji su odigrali već 17 zvaničnih utakmica ove sezone.

"Bila je to teška utakmica, nije bilo lako. Dobro su igrali u prvom poluvremenu, a mi smo pokušali da se prilagodimo u nastavku. Problem je bilo 10 izgubljenih lopti u prvom poluvremenu. U drugom smo igrali agresivnije i zahvaljujući odbrani bili smo mirniji u napadu, što nam je donijelo pobjedu", rekao je Obradović koji se osvrnuo na raspored.

"Prije svega, igrači moraju da se odmore. Imaće slobodno od sutra do utorka, što će im mnogo značiti. Zatim ćemo imati tri dana da se pripremimo za utakmicu protiv Barselone. Očekuje nas šest utakmica za 12 dana, što je veoma naporan raspored. Ipak, moramo da pronađemo način da budemo spremni", naglasio je Obradović koji je dodao i da Geršon Jabusele nije igrao na ovom meču zbog manje povrede.