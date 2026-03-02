Košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće danas na domaćem terenu protiv Grčke utakmicu četvrtog kola B grupe kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru.

Izvor: MONDO

Obje selekcije u dosadašnjem dijelu kvalifikacija ostvarile su po dva trijumfa i poraz.

Duel u M:tel dvorani Morača počeće u 19 sati, a ulaz je slobodan.

“Vaša podrška pravi razliku, zato ispunimo dvoranu i bodrimo naše momke do još jednog trijumfa. Kada smo svim srcem uz Crvene, svaki poklič sa tribina daje im snagu i samopouzdanje. Zajedno ćemo stvoriti nezapamćenu atmosferu i svi zajedno biti dio pobjedničke priče. Ulaz je slobodan, očekujemo Vas! Naprijed Crna Goro!”, saopšteno je iz Košarkaškog saveza Crne Gore.