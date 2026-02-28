Novi okršaj zakazan je za ponedjeljak u 19 sati u “Morači”

Izvor: Košarkaški savez Crne Gore

Na meč košarkaške reprezentacije Crne Gore protiv Grčke ulaz u “M:tel dvoranu Morača” biće slobodan.

Saopšteno je iz Košarkaškog saveza Crne Gore.

“Nakon velike pobjede u prethodnom duelu, košarkaška reprezentacija Crne Gore ponovo izlazi na teren protiv selekcije Grčke."

Novi okršaj zakazan je za ponedjeljak u 19 sati u “Morači”, a naši momci imaju priliku da još jednom pokažu snagu, borbenost i zajedništvo koje ih krasi.

“Vaša podrška pravi razliku, zato ispunimo dvoranu i bodrimo naše momke do još jednog trijumfa. Kada smo svim srcem uz Crvene, svaki poklič sa tribina daje im snagu i samopouzdanje. Zajedno ćemo stvoriti nezapamćenu atmosferu i svi zajedno biti dio pobjedničke priče. Ulaz je slobodan, očekujemo Vas! Naprijed Crna Goro!”, saopšteno je iz Košarkaškog saveza Crne Gore.