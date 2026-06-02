Novi trener košarkaša Crvene zvezde biće španski stručnjak Ibon Navaro.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Crvena zvezda je blizu angažovanja španskog stručnjaka Ibona Navara za novog trenera, prenosi "Meridian Sport".

Navaro i beogradski klub navodno su dogovorili sve detalje saradnje, a ostalo je još samo da posao bude zvanično potvrđen. Španac bi na klupi crveno-bijelih trebalo da naslijedi stručni štab koji je vodio ekipu nakon rastanka sa Sašom Obradovićem.

Navaro iza sebe ima uspješan četvorogodišnji mandat u Unikahi, sa kojom je osvojio sedam trofeja, uključujući dvije FIBA Lige šampiona, dva FIBA Interkontinentalna kupa, dva Kupa Španije i Superkup Španije.

Tokom karijere radio je kao pomoćni trener u nekoliko španskih klubova, uključujući Baskoniju, gdje je sarađivao sa Nevenom Spahijom i Duškom Ivanovićem, a samostalno je vodio Baskoniju, Manresu, Mursiju, Andoru i Unikahu.