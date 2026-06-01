Kodi Miler Mekintajer je na društvenim mrežama imao emotivnu objavu i oprostio se od Crvene zvezde i navijača.

Kodi Miler Mekintajer se emotivnom objavom oprostio od Crvene zvezde i navijača. Baš danas, 1. juna je proslavio svoj 31. rođendan. I to je iskoristio da napiše dirljivu poruku na društvenim mrežama i da je posveti crveno-bijelima.

"Iz 11. pokušaja, danas posvećujem svoj rođendan tebi - Crvenoj zvezdi, Srbiji i porodici širom Balkana. Hvala vam što ste me prihvatili ovakvog kakav jesam. U nekom momentu tokom godine se nešto promijenilo između nas, počeli smo da vjerujemo više jedni drugima. Naučili smo kako da se volimo još glasnije", stoji na početku poruke.

Zatim se obratio jednom od svojih saigrača - Nikoli Kaliniću.

"Kaliniću, hvala ti što si me uzeo pod svoje kao svog nezvaničnog studenta srpske istorije. Nedostajaće mi naši razgovori i moja beskrajna pitanja o Otomanskom carstvu. Između učenja vaše istorije, hranjenja u vašim lokalnim restoranima, razgovora sa fanovima posle meča. I gledajući djecu koja su dolazila na treninge, nešto u meni se probudilo. Natjerali ste me da dam sve što sam imao."

"Ovo nije zbogom"

Nastavio je u toj objavi sjajni plejmejker sa emotivnim obraćanjem, posebno ka pojedincima.

"Naučili ste me nešto o sebi. Naučio sam vaše mane i to mi je pomoglo da prihvatim sopstvene mane. Naučivši da vas volim otvorenije, sam naučio da volim i neke djelove sebe još više. Bilo je momenata kada sam smatrao da se moja vatra gasi, ali ste je vi ponovo upalili. Nadam se da sam u prethodne dvije godine uspio da vam pomognem tako što sam vam dao nešto takođe. Gde god da me život odvede, Srbija će zauvijek da bude moja kuća."

Na kraju je Kodi istakao da njegova poruka ne znači "zbogom", već da ima drugačije značenje.

"Mnogi od vas ste mi otvorili svoje domove i porodice. Mom najboljem prijatelju - ti znaš ko si. Ti i tvoja porodica ste mi pomogli više nego što znate i zato će te uvijek biti moja familija. Navijačima želim da kažem - hvala. Kroz uspone i padove nikada nismo okrenuli leđa jedni drugima. Ljubav nije namijenjena da bude savršena, već da se za nju boriš. Ovo nije zbogom već vidimo se kasnije. Zauvijek, vaš vuk", zaključio je Mekintajer.

Gdje Mekintajer ide?

Iako Kodi nije u svojoj objavi nigdje napisao gdje nastavlja karijeru, stvari su prilično jasne. Naredna destinacija biće mu Atina, tačnije Olimpijakos.

Grčki mediji već neko vrijeme prenose da je sve gotovo i da će Mekintajer da pojača redove aktuelnog prvaka Evrope. U nedavno završenoj evroligaškoj sezoni je imao prosjek od 12,6 poena, 7,4 asistencije i 4,5 skokova po utakmici i prosječan indeks 15.