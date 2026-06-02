Karleuša izvrijeđala Tošića i njegovu novu djevojku: Iznijela teške optužbe na društvenim mrežama

Jelena Karleuša iznijela ozbiljne optužbe u svom poslednjem obraćanju na društvenim mrežama

Jelena Karleuša oglasila se na društvenoj mreži X nakon što su mediji objavili da je njen bivši suprug Duško Tošić u novoj vezi.

Pjevačica je zamolila medije da njeno ime i fotografije ne koriste u tekstovima o Tošiću, ističući da ne želi bilo kakvu povezanost sa njegovim privatnim životom.

Karleuša je pritom iznijela ozbiljne optužbe na račun bivšeg supruga, navodeći da ga je više puta prijavljivala policiji zbog porodičnog nasilja, fizičkog nasrtanja, neovlašćenog ulaska na privatni posjed i drugih sporova.

Takođe je poručila da ne želi da se njeno ime dovodi u vezu sa osobama koje su, kako tvrdi, evidentirane u policijskim dosijeima, naglašavajući da su izbori i postupci njenog bivšeg supruga isključivo njegova odgovornost.