Bajern Minhen spreman je da angažuje Španca na period od tri godine i plati otkupnu klauzulu.

Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Iskusni srpski stručnjak Svetislav Pešić učinio je uslugu Bajernu i prihvatio ulogu prvog trenera nakon odlaska Gordona Herberta, ali odmah je bilo jasno da to nije dugoročno rešenje za Bavarce. Kako piše "Bild", njemački velikan je zainteresovan da angažuje aktuelnog trenera Unikahe Ibona Navara koji je već neko vrijeme zanimljiv evroligašima.

Iako Bajern igra "preporođeno" od Pešićevog dolaska, realnost je potpuno drugačija, pošto žele da riješe pitanje trenera na duže staze. Izbor je pao na čovjeka koji bilježi sjajne rezultate u Španiji i izgleda da je vrijeme za iskorak na najvećoj sceni.

Kako se navodi, Bavarci mu nude trogodišnji ugovor i spremni su da plate klauzulu od 300.000 eura. Navaro je sa Unikahom osvojio dvije FIBA Lige šampiona, dva Kupa Kralja, kao i Superkup Španije.

Šuška se da je Navaro već odbijao Žalgiris i Barselonu, a Bajern po svemu sudeći ne žali novac i spreman je za potpunu rekonstrukciju koja je počela od uprave. Španac je osim Unikahe koju vodi od 2022. godine, sjedio na klupama Baskonije, Mursije, Andore i Manrese.