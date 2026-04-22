Trener Crvene zvezde Saša Obradović oglasio se na konferenciji za novinare poslije kraja u Evroligi u plej-inu protiv Barselone.

Izvor: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je utiske poslije eliminacije iz Evrolige u plej-inu protiv Barselone i istakao da nije razočaran cjelokupnom evropskom sezonom.

Barselona je vodila tokom svih 40 minuta, kontrolisala meč još od rafala Vila Klajburna na startu meča, a ono što je presudilo prema riječima trenera Zvezde su iskustvo i veći broj raspoloženih igrača u redovima Katalonaca.

"Oni su na različite načine davali koševe, drugi igrač je nalazio ritam u različitim momentima. Nismo odgovorili na dobar ritam i smislenu igru Barselone. Falilo nam je i iskustva da igramo ovakve mečeve, ovi igrači mnogo bolje znaju da igraju ovakve utakmice nego mi. Falilo je iskustva u pravljenju faulova, organizaciji igre, dobrim rješenjima, pa i samoj egzekuciji. Moramo da čestitamo Barseloni, bolja ekipa ide dalje i to je to", rekao je Obradović za "Arena sport".

"Borili se jesmo, to nije bilo dovoljno da pobijediš. Moraš 40 minuta da igraš na vrhunskom nivou da bi došao u tu situaciju. Falilo je u nekim momentima čvrstine, pa i nekih stvari koje su odredile tok meča - osim Klajburna, tu su i ofanzivni skokovi, koji su im dali samopouzdanje da daju teške poene. Sa druge strane, mi u dobrom protoku lopte nismo nalazili dobra rješenja. Moralo je to brže i bolje."

Zašto nije igrao Ognjen Dobrić?

"Kada pogledam cijelu sezonu, ne mogu da budem razočaran – vjerujem da niko ne bi trebalo da bude. Možda smo mogli da ostvarimo još neku pobjedu, ali protiv ovako jake i konkurentne ekipe nije lako dolaziti do pobjeda. Vejrovatno smo dobili ishod kakav smo zaslužili. Igrali smo protiv boljeg tima, pobijedili su nas tri puta i to nije slučajnost. Da li bi bilo drugačije uz prednost domaćeg terena, teško je reći. U svakom slučaju, ne smatram ovu sezonu razočaranjem."

Saša Obradović je upitan zašto ni minut nije igrao kapiten Ognjen Dobrić. Nije želio previše da objašnjava ovu svoju odliku.

"Sve je u redu. Bila je taktička odluka", rekao je o Dobriću.

Milan Minić, prvi asistent Obradovića, uoči utakmice sa Barselonom je dobio otkaz. Obradović nije htio ni o tome.

"Nemam komentar vezan za to", rekao je on.

Raspored je bio neumoljiv ove sezone, samo prije dva dana su igrali protiv Partizana. Da li je umor uzeo svoje?

"Vjerovatno ima i toga. Probao sam da ekonomizujem minute protiv Partizana, sigurno da želiš da pobijediš, svakako je uticala i ta utakmica. Kad su velike utakmice, ne možeš da tražiš izgovore u umore. Htjeli smo i igrali smo jako u drugom poluvrmenu. Momci su dali sve od sebe, ali nije bilo dovoljno”.

Kodi Miler Mekintajer se požalio na povredu tokom meča.

"Ne znam stvarno šta je sa njim".

