Saša Obradović je poslije pobjede protiv Zlatibora pričao o sezoni Zvezde, porazima u Evroligi, lošoj formi Kalinića, kao i o Karteru...

Izvor: Printscreen/YouTube/KK Crvena zvezda

Crvena zvezda je rutinski izašla na kraj sa Zlatiborom u prvom meču četvrtfinalne serije domaće lige (112:73). Bila je to prva utakmica za crveno-bijele poslije ispadanja iz Evrolige i poraza u Barseloni, a o svemu tome pričao je Saša Obradović.

"Ponoviću još jednom, nije neuspješna sezona i ne treba tako da se predstavlja. Očekivanja su možda bila i prevelika negdje, u odnosu na sve što smo imali. Ne bih da se ponavljam sa problemima koje smo imali od početka do kraja. Ne bih se složio sa tim, klub je dobro prezentovan", počeo je Obradović na konferenciji za medije.

Vidi opis "Ovu ekipu Zvezde je birao drugi trener": Obradović objasnio zašto sezona nije neuspješna Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN Press Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN Press Br. slika: 14 14 / 14

Potom je podsjetio i na to da je ovaj tim odabrao Janis Sferopulos koji je dobio otkaz poslije lošeg starta sezone, pa je onda došao Saša.

"Da li je moglo bolje? Sigurno jeste, ali je ekipa koja je posebno selektovana od drugog trenera. Mnogo adaptacija kroz sezonu, povratnika, povrijeđenih. Mnogo sve to može da utiče na sam rezultat. Mi imamo svoje ciljeve. Jedan od njih je KLS, ABA liga takođe. Kadrovski problemi postoje, vidjećemo kako ćemo da ih riješimo. I Kodi, pa i Miljenović se povrijedio na treningu, vidjećemo koliko će trajati oporavak. Treba sa pozicije na poziciju da prebacujemo igrače. Vidjećemo ko će i kada da se vrati. Imamo velike ciljeve, zahtjev od naših navijača koji nikada neće biti manji i od toga ne treba da bježimo. Treba da znamo koji dres nosimo i čiji grb branimo."

Naglasio je da nema nikakvog opuštanja u timu uprkos tome što ekipa sada ima više vremena za odmor.

"Ne smije da bude nikakvo opuštanje, tenzija mora da se drži, moramo da imamo fokus pošto dolazi do emotivnog i fizičkog pražnjenja poslije takmičenja. Moramo da održavamo formu. Posljednjih nekoliko treninga je pokazalo da su igrači motivisani, to je za mene malo iznenađujuće. U odnosu na neke prethodne ekipe koje sam imao, jer izlazak iz takmičenja nosi težak ponovni početak. Okupili smo se opet i imamo isti cilj i želju."

"Kalinić je vođa, Kartera čekamo"

Evidentno je da je Nikola Kalinić van forme i da nije na onom prepoznatljivom nivou, pa je Obradović dobio pitanje o tome. Da li u tim situacijama treba možda dati igraču malo odmora?

"Ima iskustvo čovjek, zna kako da se vadi iz nekog perioda koji je takav. Vjerujem u njega. Prije svega njegovim prisustvom na terenu je drugačija igra. On je od početak bio vođa i to mora da mu pripada i dalje."

Za kraj je prokomentarisao i igru Tajsona Kartera koji je meč završio sa dabl-dabl učinkom (17 poena, 12 asistencija).

"Realno treba da čekamo malo i još jače i čvršće odbrane, da vidimo kakav je. U njega se ulagalo poslije duge pauze, evo već skoro dva mjeseca po malo. On to daje, sigurno da nije onaj Tajson od početka, ali je ova utakmica pokazala da ima napredak", zaključio je Obradović.