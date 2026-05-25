Alberto Abalde i Mario Hezonja su imali šta da kažu o suđenju u finalu Evrolige protiv Olimpijakosa.

Real Madrid je uspio praktično bez centara da vodi veći dio finala Evrolige, ali je na kraju izgubio od Olimpijakosa. Nekoliko odluka sudija nisu bile po volji "kraljevskom klubu", a Mario Hezonja nije propustio priliku da posle utakmice pomene i to. Bio je sjajan u ovom finalu Hrvat sa 19 poena, 5 asistencija i 4 skoka za 33 minuta na terenu, ali mu se neke stvari nisu dopale.

"Pokazali smo šta znači nositi ovaj dres. Olimpijakos je bio najbolji tim ove sezone, završili su kao prvi u ligaškom dijelu sezone, Svi shvataju šta znači biti u ovakvim situacijama. Veoma sam ponosan i srećan zbog reakcije svih u klubu, svih mojih saigrača. Čestitam Olimpijakosu, ali danas smo ih imali, mogli smo i mi da pobijedimo. Nismo imali sreće na kraju, ali veoma sam srećan. Neka se svi naviknu na ovo jer ćemo se vratiti i osvojiti Evroligu. Neke čudne stvari su se dešavale na kraju, neke nezgodne situacije su presudile ali čestitam im", rekao je posle meča Hezonja.

Neutješan je bio Alberto Abalde posle poraza, ali je i on naglasio da je ponosan na to kako se njegov tim držao u meču u kome je bio ozbiljno desetkovan.

"Ponosan sam na saigrače, žrtvovali smo se jedni za druge i billi smo konkurentni do samog kraja. Dali smo bitne šuteve, dobro smo se branili, ali su nas pobijedili. Jako sam povrijeđen, bili smo blizu. Ipak ostavili smo sve na terenu i ponosan sam", rekao je on i odbio da priča o suđenju.

"Bolje da ne pričam o suđenju jer neću da počnem sledeću sezonu suspenziju. Vidjeli ste sve na meču".

