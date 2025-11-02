Trener Spartaka iz Subotice Vlade Jovanović otkrio u čemu je Zvezda među najboljima u Evropi, a nije uspjela da bude bolja od njegovog tima.

Izvor: Youtube/ KK Spartak Office Shoes Subotica/printscreen

Košarkaši Spartaka iz Subotice savladali su Crvenu zvezdu u petom kolu ABA lige, ostvarivši četvrtu uzastopnu pobjedu protiv beogradskih crveno-bijelih. U spektakularnoj atmosferi, pred bučnim domaćim navijačima u Dudovoj šumi, Subotičani su izveli veliki preokret i stigli do zaslužene pobjede.

O detaljima meča odmah nakon utakmice govorio je Vlade Jovanović, dugogodišnji trener Spartaka i čovjek koji je ekipi iz Subotice donio najbolje rezultate u istoriji kluba. On je čestitao svojim igračima na velikoj pobjedi, ali i podsjetio da je na ishod možda uticao i umor protivničkih košarkaša, koji su nedavno upisali dvije pobjede u duplom kolu Evrolige.

„Rekao sam u najavi da nas čeka veoma težak meč. Crvena zvezda je prije svega evroligaški tim. Ima kvalitet, ne samo košarkaški, već su i izrazito atletski potentni. Toga sam se plašio – ukoliko im se dozvoli skok u napadu i laki poeni iz izgubljenih lopti, postaje jako teško. Protiv ekipa kao što je Zvezda moraš da budeš spreman da se ‘potučeš’. Kada to nismo radili, oni su lako dolazili do poena. Kada smo bili fokusirani, mogli smo da igramo s njima. Oni dolaze iz duplog kola, jako teške sedmice, i možda je rezultat u posljednjoj četvrtini, kada smo ih nadigrali, djelimično i posljedica toga.

Ali moram da čestitam mom timu. I u trenucima kada nije išlo na našu stranu, našli smo način da prebrodimo krizu. Dosta zavisimo od šuta – u prvom poluvremenu smo promašivali otvorene šuteve, ali u posljednjoj četvrtini pogodili smo tri jako važna. Nismo izgubili u skoku, čak smo ih i nadskakali, što je izuzetno bitno jer su oni u tom segmentu dominantni i na evroligaškom nivou.

Čestitam Zvezdi na svemu što su postigli do sada, na fer i korektnoj igri, i želim kolegi Saletu Obradoviću i Zvezdi sve najbolje u nastavku Evrolige i ABA lige. Čestitam mojim igračima – pokazali su karakter, zaslužili pobjedu, ali dio zasluga ide i publici koja je bila fenomenalna. Ponosan sam kako su nas podržali. Osjetili smo to na terenu – gurali su nas naprijed kad god smo bili u deficitu“, rekao je Vlade Jovanović nakon velike pobjede nad Crvenom zvezdom.

Jovanović je istakao da je njegova ekipa morala da se prilagodi ulozi koju je u dresu Crvene zvezde imao Jago dos Santos, budući da je on bio jedini klasični plejmejker zbog izostanka Kodija Miler-Mekintajera. Do poluvremena Spartak nije uspijevao da pronađe rješenje, ali kada su uhvatili ritam, utakmica je krenula u njihovu korist.

„Zvezda ima kompletan tim, iako su im nedostajala dva važna igrača koji su morali da se odmore zbog gustog rasporeda. Naša taktička odluka bila je da pokušamo da branimo pik s Jagom, jer smo znali da će imati mnogo loptu u rukama – i zbog izostanka Mekintajera, i zato što se novi plej još nije dovoljno uklopio. U prvom poluvremenu nismo pratili plan koji smo napravili. On je iz tog pik-en-rola počeo da razigrava saigrače koji imaju kvalitet, napravili su nam problem i zato je imao osam asistencija. Ima kvalitet, a mi smo mu dozvolili da kreira“, zaključio je trener Spartaka.

Posebno se osvrnuo na ulogu Stefana Momirova, koji je prošle sezone bio jedan od najvažnijih igrača tima, ali sada ima problema s procentima šuta sa distance. Ipak, Jovanović je istakao da je zadovoljan njegovim napretkom u odbrani i pristupom treninzima.

„Prošle sezone je krenuo iz minusa, i to sam mu zamjerio. On je pametan momak, posvećen košarci. Ovo mu je peta sezona sa mnom, računajući i reprezentativne selekcije. Došao je u stanju koje nije bilo zadovoljavajuće, ali sam stvarno zadovoljan kako se ponašao – fizički je doveo tijelo u optimalno stanje, digao procente kad se sezona lomila, posebno u napadu, a popravio je i odbranu. Sada ima problem s procentima šuta, zavisimo od šuteva, ali imamo rotaciju od šest–sedam bekova. I dalje je ozbiljna prijetnja za protivnike, spremni su kao da će im ubaciti. Igra dobru odbranu, troši se, i to se odrazi na procente. To će se iznivelisati. Ne treba da padne odbrana, nego da se podignu procenti“, zaključio je Jovanović.