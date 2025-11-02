Trener Crvene zvezde Saša Obradović oglasio se posle poraza od Spartaka iz Subotice.

Trener Crvene zvezde Saša Obradović govorio je na konferenciji za medije poslije poraza od subotičkog Spartaka 85:80. U timu nije bilo Čime Monekea, Kodija Milera-Mekintajera i povrijeđenog Džordana Nvore, dok su svojih pet minuta dobili Jago Dos Santos i novajlija Džared Batler.

Ovo je Obradovićev prvi neuspjeh od povratka na Mali Kalemegdan, a nijednog trenutka nije tražio alibi, već je istakao da je rival zasluženo pobijedio.

„Čestitke Spartaku, zaslužili su da pobijede. Možda smo u zadnjim minutima, kao što smo protiv Makabija dobro rješavali, sada imali loša rješenja. Pogodili su neke teške šuteve na kraju — zaslužena pobjeda“, rekao je Obradović u uvodu konferencije.

U odsustvu Kodija Milera-Mekintajera, Dos Santos i Batler su dobili više minuta, a trener kaže da je bilo i dobrih i loših odluka o kojima će tek diskutovati.

„Jedan i drugi su imali dobra rješenja i neka klizanja, izgubljene lopte bez razloga. Batler je vrhunski talenat i sigurno će biti jako važan. Želio je da pokaže sve, a to zna da se osveti kada je u pitanju igra. Vidi se da mu fali malo fizičke kondicije — te greške dolaze i odatle“, kazao je Obradović.

Upitan je i da li je Nikola Kalinić lider iz sjenke?

„Nije iz sjenke, on je pravi lider. Na različitim pozicijama imamo lidere i to treba da bude snaga ove ekipe. Treba da bude teško za skauting, da u svakoj utakmici imamo drugog lidera. Moje je da dam važnost svakome. Nikola je igrač koji i u napadu i u odbrani pravi razliku, razumije igru više od ostalih. Zadovoljstvo je imati ga u timu. Mislim da će moći da pomogne ekipi još više“, rekao je Obradović.

Crvena zvezda je zabilježila dva poraza u ABA ligi i trenutno se nalazi na šestoj poziciji u grupi B.

„Gdje god sam bio – u Berlinu, Monaku, pa sad u Zvezdi – postoji pritisak. Igrači sa većim žarom igraju protiv favorita. Treba biti pametan, dugačka je liga, treba razmišljati na duge staze“, rekao je trener crveno-bijelih.

Na pitanje da li su potcijenili rivala koji ih je dobio četiri puta zaredom, Obradović je odgovorio:

„Ne bih išao u prošlost. Nismo imali manji respekt, 32 minuta smo vodili, možda je svježina ili bolja priprema presudila. Imali smo 45 minuta treninga u totalno novom sastavu. Vidi se da je Spartak dobro vrijeme iskoristio da se spremi. Radio sam s Vladom u Lokomotivi, znam kako razmišlja. U svakom slučaju, igrači su pokazali karakter i zasluženo pobijedili.“

O narednim izazovima protiv Panatinaikosa i Budućnosti, Obradović kaže:

„Oporavili smo igrače koji su nam važni – Moneke i Kodi će biti u timu. Sve će ovo da legne, vjerujem u ovu ekipu. Niko ne očekuje da ćemo sve da dobijemo i da smo najbolji, ali je dobro da se pobjeđuje. Naučili smo lekciju, Spartak nam ostaje dužnik. Poslije imamo i duplo kolo – biće teško“, zaključio je Obradović.