Crvena zvezda na kraju paklene nedelje gostuje starom dužnku, Spartaku u Subotici

Izvor: MONDO/Jelena Bijeljić

Crvena zvezda u nedelju od 19 časova gostuje Spartaku iz Subotice u ABA ligi, posle naporne evroligaške nedelje i pobjeda protiv ASVEL-a i Makabija. Trener crveno-bijelih Saša Obradović svestan je težine izazova u "Dudovoj šumi", protiv tima koji je prošle sezone izbacio Zvezdu iz plej-ofa Superlige u polufinalu.

"Posle duplog kola, očekuje nas vrlo zahtjevna utakmica protiv Spartaka. Osim što želimo pobjedu, moramo da radimo i da integrišemo novog igrača u naš sistem. U subotu je odradio prvi pravi trening sa ekipom, trebaće mu vremena da se uklopi. Ekipi Spartaka svaki respekt, pobijedili su Budućnost u Podgorici, igraju jako jako dobro, imaju kako se kaže i glavu i rep u svojoj igri odlično vođeni od trenera Vlade Jovanovića", rekao je Saša Obradović.

Tim koji će nastupiti u Subotici trener Saša Obradović odrediće neposredno pred početak meča. Odmah nakon utakmice u Subotici na koju Zveuda putuje u nedelju, ekipa se vraća u Beograd i u ponedeljak imaće trening u sklopu priprema za narednu utakmicu koja je već u srijedu u Beogradskoj areni, protiv Panatinaikosa.

Zvezda je u ABA ligi na skoru 2-1, dok je Spartak perfektan u tri odigrane utakmice (3-0) protiv Budućnosti, Beča i Zadra. U FIBA Ligi šampiona Subotičani imaju skor 2-1 nakon pobeda protiv Le Mana i Benfike, uz poraz od Gran Kanarije u "Dudovoj šumi" 21. oktobra.

"Zvezda najbolja odbrana Evrlige, to dovoljno govori"

Izvor: MN Press

"Očekuje nas vjerovatno najzahtjevniji meč do sada. Igramo protiv evroligaškog tima koji je prošao kroz određene promjene - i u igračkom kadru i na mjestu trenera - ali koji je trenutno u sjajnoj seriji. Vezali su osam pobjeda, dvije u ABA ligi i šest u Evroligi, i trenutno su statistički najbolja odbrana Evrolige, što dovoljno govori o nivou kvaliteta. Napravili su jako kvalitetan i dobro izbalansiran tim, između bekova i visokih igrača, izuzetno atletski i fizički moćan, ali i sa izraženim košarkaškim kvalitetom. I pored gustog rasporeda i problema sa rosterom, uspevaju da održe visok intenzitet, koji je postao njihov zaštitni znak na oba kraja terena", rekao je trener Subotičana Vladimir Jovanović.

On je posebno naglasio trenerske i ljudske kvalitete Saše Obradovića.

"Dovođenjem Saše Obradovića, koji je sjajan čovjek i trener, dobili su upravo ono što su željeli - stabilnost i maksimum iz ovog tima. U poslednjih osam utakmica izgledaju izuzetno dobro, agresivni su i u napadu i u odbrani, postižu veliki broj poena iz kontri i napadačkog skoka. Zbog svoje atletičnosti praktično svaki igrač može da brani više pozicija, što protivnicima stvara velike probleme, pogotovo ako dođe do izgubljenih lopti, jer to za njih često znači lake poene. Za nas će ovo biti izuzetno zahtjevna utakmica, prije svega fizički. Moramo da odgovorimo na njihov nivo energije i da budemo fokusirani svih 40 minuta igre. Potrebna je maksimalna koncentracija i pametna igra."