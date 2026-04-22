Nakon godinu dana u ambicioznom projektu Hapoela iz Tel Aviva Kris Džouns će po svemu sudeći pojačati Crvenu zvezdu naredne sezone.

Prema navodima iz inostranstva Crvena zvezda je spremna da dovede novog plejmejkera. I ranije je bilo riječi o tome da je Kris Džouns na meti crveno-bijelih, a sada je navodno tim sa Malog Kalemegdana jako blizu dogovora sa Amerikancem koji ima jermenske papire.

Kako je navodno Kodi Miler-Mekintajer već dogovorio sve sa Olimpijakosom oko dugogodišnjeg ugovora u Pireju iskusni 33-godišnji Džouns bi bio direktna zamjena za njega sljedeće sezone.

Kris Džouns je do Evrolige stigao sporednim putem. Poslije koledža je igrao u Mongoliji, Bazeli, Belgiji, pa je preko Burse stigao do Makabija gdje je prvi put zaigrao u Evroligi. Zatim je u Asvelu zablistao u duetu sa Elijem Okobom, a ove sezone dijeli minutažu sa Vasilijem Micićem u Hapoelu. Između toga je bio sjajan i u Valensiji u kojoj je proveo tri sezone.

Iako je imao 9,5 poena, 3,5 asistencija i 1,7 skok u prosjeku ovaj 188 centimetara visok plejmejker nije u planovima izraelskog tima za narednu sezonu. Ako dođe u Crvenu zvezdu, vidjećemo ko će mu biti konkurencija na mjestu organizatora igre.

Tokom ove sezone Jago dos Santos i Devonte Grejem su napustili ekipu, a ako ode i Kodi Miler-Mekintajer Crvena zvezda će ostati bez klasičnog pleja. Tu su Stefan Miljenović i Džered Batler, koji su ipak više pozicija beka nego plejmejkera.

Zanimljivo je da je Džouns 2022. godine osvojio zlato sa Jermenijom na Evropskom prvenstvu malih zemalja, a u finalu protiv Malte dao je 41 poen uz 10 skokova.