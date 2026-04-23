Kodi Miler Mekintajer je izgleda spreman da napusti Crvenu zvezdu nakon obaranja rekorda Evrolige.

Crvena zvezda je završila evroligašku sezonu rekordom. Kodi Miler-Mekintajer je na kraju regularne sezone Evrolige uspio da bude najbolji asistent takmičenja kao i igrač sa najviše odigranih minuta. A u bolnom porazu od Barselone u plej-inu je oborio rekord Nika Kalatesa.

Miler-Mekintajer je u meču u "Blaugrani" upisao tri asistencije, što je značilo da je prestigao Kalatesa. Do sada je Grk držao rekord Evrolige sa 286 asistencija u sezoni, dok je sada Kodi Miler-Mekintajer imao 289 uspješnih dodavanja. A po svemu sudeći nećemo ga još dugo gledati u Beogradu.

Kodi odlazi, spremna zamjena

Navodno je Kodi Miler-Mekintajer jako blizu potpisivanja višegodišnjeg ugovora sa Olimpijakosom. Poslije dvije sezone u Crvenoj zvezdi u kojima se nametnuo kao lider sada bi mogao da ode kod Jorgosa Barcokasa koji ima istoriju rada sa takvim plejmejkerima, pogledajte samo Tomasa Vokapa.

Crvena zvezda je na to izgleda bila spremna pa strani izvori govore da je sve gotovo oko dolaska u redove crveno-bijelih sa Malog Kalemegdana iskusnog Krisa Džounsa, 33-godišnjeg pleja koji je ovu sezonu proveo u Hapoelu iz Tel Aviva.

