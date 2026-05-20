Saša Dončić ispričao je da postoji šansa da Luka Dončić ipak zaigra za Sloveniju tokom ljeta.

Luka Dončić saopštio je da neće igrati za reprezentaciju Slovenije i da mu je prioritet borba za starateljstvo nad ćerkama. Međutim, to bi moglo da se promijeni. Pošto je njegov otac Saša dao izjavu za slovenačke medije koja je "probudila" nadu da bi u stvari mogao da bude dio tima u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

"Neće biti tu u julu sigurno, ali je avgust predaleko. Postoji mogućnost da tada bude u timu Aleksandra Sekulića. Luka će da donese odluku. Klub ga podržava i ne postoje nikakve restrikcije ili uslovi od strane Lejkersa", poručio je Saša Dončić.

Njegov otac tvrdi da ljubav prema reprezentaciji i želja nisu upitni i da je Luki to uvijek bio jedan od prioriteta.

"Da je situacija bila normalna, onda se ne bi postavljalo pitanje u vezi sa reprezentacijom", jasan je Saša.

Slovenija će u julu igrati protiv Estonije i Švedske i te reprezentacije ne bi trebalo da predstavljaju problem ekipi i bez Luke. Ali, onda u avgustu slijede mečevi sa Francuskom i Belgijom i to znači da bi u teoriji mogli da gledamo duel Luke Dončića i Viktora Vembanjame...

Šta je sa Lukinim saigračem iz Lejkersa?

Džekson Hejs je otkrio da će uskoro da postane državljanin Slovenije i da će sa Lukom da igra za reprezentaciju. Šta se sa dešava sa centrom Lejkersa?

"Hejs je mlad igrač i imaće priliku da igra za Sloveniju najmanje još pet godina. Ne želimo da ga uključimo u ekipu prebrzo. Mislim da je Luka taj koji bi trebalo da ga uključi u tim i doći će kada bude Luka spreman", zaključio je Saša Dončić.