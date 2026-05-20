Hal siti navodno pokreće tužbu zbog izbacivanja Sautemptona i traži da im se obezbijedi direktan plasman u Premijer ligu

Izvor: Sean Troup / Shutterstock Editorial / Profimedia

Skandal potresa engleski fudbal, odluka da se Sautempton izbaci iz plej-ofa za Premijer ligu i da umjesto njega igra Midlzbro izazvala je domino efekat. Oni su izbačeni zbog špijunaže i meč za ulazak u najjaču ligu na svijetu igraće Hal Siti i Midlzbro (nedjelja, 23. maj). Ali, sada se pojavio novi problem.

Hal Siti je već u kontaktu sa advokatima i sprema tužbu. Traži da im se omogući da direktno prođu u Premijer ligu. Kao razlog navode to što su se spremali nedjelju dana za duel sa Sautemptonom na "Vembliju", a ne za Midlzbro.

"Hal siti je kontaktirao sa advokatima i žele da vide da li imaju osnov za žalbu i hoće direktan plasman u Premijer ligu poslije izbacivanja Sautemptona. Nezadovoljni su zbog mogućnosti da igraju protiv Midzbroa, kada su se nedjelju dana spremali za Sautempton. Uputiće 'sveci' žalbu i tvrde da je kazna preoštra. Hal ima dan odmora, pa nastavljaju sa treninzima i imaće dva dana da se spreme za finale. Hal ostavlja sve opcije otvoreno, uključujući i opciju tužbe poslije finala", naveo je novinar Ben Džejkobs.

Exclusive: Hull City are consulting lawyers to see if they have a case to be promoted straight to the Premier League after Southampton (subject to an appeal) were expelled from the Championship playoffs.



Hull are unhappy at the prospect of facing Middlesbrough at Wembley…pic.twitter.com/SgZxEr6nyh — Ben Jacobs (@JacobsBen)May 20, 2026

Čeka se konačna odluka suda, ali djeluje da se ovo neće tek tako riješiti.