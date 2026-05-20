Riki Martin: Želim noć radosti, povezanosti i slavlja u Podgorici

Povodom proslave Dana nezavisnosti, sjutra veče u Podgorici, svjetska muzička zvijezda Riki Martin za Portal RTCG poručuje da je i prije dolaska u Crnu Goru znao za njene prirodne ljepote i toplinu ljudi. Ističe da mu je cilj da publici ostavi noć radosti, povezanosti i slavlja, naglašavajući da muzika ima moć da ujedini ljude bez obzira na jezik i geografiju, te da svako sa koncerta ponese osjećaj energije, inspiracije i ljubavi.

Ovo će biti vaš prvi nastup u Crnoj Gori pred publikom koja vašu muziku sluša već decenijama. Šta ste znali o Crnoj Gori prije nego što ste bili pozvani da nastupite u Podgorici i kakav utisak biste željeli da ostavite nakon ovog koncerta?

Riki Martin: Pa, čak i prije nego što sam dobio poziv, znao sam za prirodne ljepote Crne Gore i toplinu njenih ljudi. Postoji nešto zaista posebno u tome kada prvi put nastupate u nekoj zemlji, posebno zato što vam to daje priliku da doživite nešto potpuno novo, čak i nakon toliko godina karijere.

Ono što se nadam da ću ostaviti iza sebe jeste noć radosti, povezanosti i slavlja. Muzika ima moć da nas ujedini izvan jezika i geografije, i moj cilj je da svako ode sa osjećajem energije, inspiracije i ljubavi.

Vaša muzika je obilježila 90-e i 2000-e, ali danas imate i potpuno novu, mlađu publiku kroz društvene mreže i TikTok. Kako je to kada shvatite da vaše pjesme sada pjevaju generacije koje nisu bile ni rođene kada su ti hitovi prvi put objavljeni?

Riki Martin: To je jedan od najvećih poklona koji umjetnik može da dobije. Kada vidim ljude svih uzrasta kako pjevaju moje pjesme, to me podsjeća da muzika zaista nema rok trajanja. Pjesme žive svoj vlastiti život i nastavljaju da pronalaze novu publiku na načine koje nikada ne bih mogao da zamislim kada sam ih snimao.

Društvene mreže su tu povezanost učinile još neposrednijom. Vidjeti novu generaciju kako prihvata ove pjesme sa istom strašću kao i njihovi roditelji je nevjerovatno dirljivo i nešto što nikada ne uzimam zdravo za gotovo.

Balkan je poznat po strastvenoj i emotivnoj koncertnoj publici. Da li ste već čuli priče o crnogorskoj publici i kakva su vaša očekivanja od atmosfere u Podgorici?

Riki Martin: Da, čuo sam divne stvari o publici širom Balkana i jako sam uzbuđen zbog toga. Iz onoga što sam čuo, oni su veoma strastveni i potpuno prisutni u svakom trenutku, i ako je to tačno, mi smo veoma slični. Kao izvođaču, takva energija je sve. Kada se publika potpuno preda, stvara se veoma snažna razmjena.

Zato su moja očekivanja visoka na najbolji mogući način. Spreman sam da dam sve od sebe i imam osjećaj da će Podgorica biti jedna od onih nezaboravnih noći.

Tokom vaše karijere bili ste simbol latino pop kulture, ali i neko ko je otvoreno govorio o identitetu, slobodi i pritiscima slave. Da li mislite da je danas lakše ili teže ostati autentičan pred milionima ljudi?

Riki Martin: Mislim da je za autentičnost uvijek bila potrebna hrabrost. Svijet se mijenja, tehnologija se razvija, a način na koji komuniciramo se stalno mijenja, ali biti vjeran sebi ostaje svakodnevni izbor.

Na neki način, danas postoji veći pritisak jer je sve trenutno i veoma vidljivo. Ali postoji i više slobode, jer ljudi cijene iskrenost i ranjivost. Naučio sam da što sam iskreniji o tome ko sam i šta zastupam, to moja povezanost sa drugima postaje značajnija.

Ako biste morali da izaberete jednu pjesmu koja najbolje predstavlja gdje je Ricky Martin danas — i lično i umjetnički — koja bi to pjesma bila i zašto?

Riki Martin: Vau, teško pitanje… ali ako bih morao da izaberem jednu pjesmu koja me predstavlja i lično i profesionalno, to bi vjerovatno bila „Simple“, sa mog EP-ja PAUSA koju izvodim sa Stingom.

Ta pjesma izražava nešto što sam shvatio nakon mnogo godina u ovoj industriji: najznačajnije stvari u životu su često najjednostavnije, one koje nas podsjećaju zašto smo ovdje.

Biti zahvalan za ono što imamo i razumjeti da je život lijep, čak i kada je težak. Na kraju, ono što nas vodi jeste ljubav i ljudi koji nas okružuju.